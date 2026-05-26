Metrópoli | 26-05-26 | 20:10 | Actualizada | 26-05-26 | 20:10 |

Un juez de control vinculó a proceso a Joaquín “N” por el delito de en grado de tentativa, en agravio de una mujer a la que habría prendido fuego, el 27 de octubre de 2025, en la colonia Guerrero, de la .

De igual forma, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que un sujeto agredió a una mujer en calles de la colonia Guerrero, posteriormente le roció un y le prendió fuego.

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El agresor huyó y la víctima fue atendida por paramédicos para luego ser llevada a un hospital.

Tras lo anterior, un agente del Ministerio Público realizó las indagatorias, mediante las cuales estableció la probable responsabilidad de Joaquín.

El agente solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión en contra de Joaquín, la cual fue ejecutada el pasado 21 de mayo.

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Al día siguiente se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el agente del Ministerio Público de la FGJ aportó los elementos de prueba suficientes para que el detenido fuera vinculado a proceso.

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jecg/cr

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