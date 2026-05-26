Un juez de control vinculó a proceso a Joaquín “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de una mujer a la que habría prendido fuego, el 27 de octubre de 2025, en la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.

De igual forma, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que un sujeto agredió a una mujer en calles de la colonia Guerrero, posteriormente le roció un líquido inflamable y le prendió fuego.

Lee también Cae sujeto en posesión de cientos de cajas de medicamento controlado en Iztapalapa; también le decomisan marihuana

El agresor huyó y la víctima fue atendida por paramédicos para luego ser llevada a un hospital.

Tras lo anterior, un agente del Ministerio Público realizó las indagatorias, mediante las cuales estableció la probable responsabilidad de Joaquín.

El agente solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión en contra de Joaquín, la cual fue ejecutada el pasado 21 de mayo.

Lee también Tren ligero "El Ajolote" operará de Xochimilco a Ciudad Jardín por trabajos de ampliación de la terminal Tasqueña; habrá servicio de RTP

Al día siguiente se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el agente del Ministerio Público de la FGJ aportó los elementos de prueba suficientes para que el detenido fuera vinculado a proceso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr