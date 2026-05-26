La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale-ssandra Rojo de la Vega, entregó la Fuente del Hongo, ubicada en el Parque España, ya restaurada y la cual permaneció durante décadas sin funcionar, pese a formar parte del espacio desde 1926.

La edil indicó que la recuperación se realizó en conjunto con la iniciativa privada y aseguró que continuarán con la rehabilitación de espacios públicos en la demarcación.

“Renace Cuauhtémoc hasta que recuperemos cada rincón de nuestros parques, nuestras plazas, nuestras calles y nuestras banquetas”, expresó antes de encender nuevamente la fuente.

Durante el evento en el que se entregó la obra, el restaurador Arcadio explicó que la fuente presentaba un grave deterioro debido al abandono, pues habían sido robadas tuberías, motores y otras piezas del sistema hidráulico, además de que las raíces de los árboles dañaron parte de la estructura.

Detalló que los trabajos consistieron en rearmar la fuente, pegar y resanar piezas, aplicar tratamiento de impermeabilización, reinstalar tuberías y colocar un nuevo motor, además de reparar mosaicos originales que aún se conservaban.

“Esta fuente es de 1926 y tenía un grave caso de abandono, donde ya la mayoría de la fuente había sido robada”, señaló el restaurador durante el evento.

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