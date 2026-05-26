El 23 de mayo, los representantes legales del abogado Irving Pineda informaron que Mariana Gutiérrez, apodada "La abogada de las estrellas", impuso medidas de protección en su contra por compartir un video en el que se observa agitar a una de sus mascotas, por lo que tendría que asistir a declarar en el Reclusorio Oriente el 27 de mayo.

Dos días después, su hijo, Emilio Rojas, publicó en redes sociales que él no estaba al tanto de las acciones de su madre y por ende, al enterarse, le pidió suspender las acusaciones, mostrando el documento firmado por la abogada.

Este 26 de mayo, la empresa defensora del periodista confirmó los hechos en redes sociales, informando que:

"El día de hoy se notificó a nuestros representados Irving Pineda y Sergio Mayer Bretón tanto la cancelación de dichas medidas de protección como la suspensión de la audiencia programada para mañana".

Lee también Acusan a periodista de violencia digital por retuitear video; defensa acusa uso excesivo de medidas de protección

Asimismo, reiteraron su compromiso con el gremio periodístico y aseguraron que el periodismo es un pilar de la democracia y pidió reflexionar sobre el propósito de los mecanismos legales, explicando: "México enfrenta una crisis de violencia e inseguridad que demanda toda la atención y los recursos del sistema de justicia. Utilizar esos mecanismos para saldar cuentas personales o para perseguir conductas que no constituyen delito no solo es un desperdicio institucional".

Emilio Rojas desaprueba medidas de protección

Emilio Rojas, hijo de Mariana Gutiérrez y coordinador de asesores en Cámara de Diputados, expresó a EL UNIVERSAL que desconocía por completo las acciones legales promovidas por su madre y sostuvo que nunca participó ni fue consultado sobre las decisiones tomadas por la abogada.

“Yo no sabía del hecho, lo desconocía totalmente. Me enteré igual que ustedes en redes sociales y en ese momento lo desaprobé”, declaró.

Lee también “Abogada de las estrellas” responde a acusaciones por maltrato animal; “amo profundamente a mis mascotas”, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc