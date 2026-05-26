Amecameca, Méx.-La tarde de este martes se registró un accidente vehicular en el kilómetro 20 de la carretera Tlamacas-Paso de Cortés, en el territorio de Amecameca, con un saldo de dos personas fallecidas y tres heridas.

Según el reporte de Protección Civil del Estado de México, cinco jóvenes viajaban en un automóvil compacto, marca Chevrolet, color blanco con placas de circulación del Estado de México.

Aparentemente, el conductor perdió el control debido a que la carpeta asfáltica estaba resbalosa por la lluvia que se registró en ese camino que conduce a Paso de Cortés, la cual es muy estrecha y de dos sentidos, una por lado.

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Luego de perder el control del automóvil, el carro volcó por un barranco. Foto: Especial.

Al salirse de la carretera, el automotor se fue hacia una barranca donde se volcó.

En el lugar murieron una mujer y un hombre. Tres jóvenes resultaron lesionados.

Dos mujeres fueron trasladadas al Hospital General Valentín Gómez Farías, ubicado en San Francisco Zentlalpan, también en Amecameca y un hombre permaneció en el sitio.

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Andrea Higuera Figueroa, de 17 años, y Eliza Mariana Manjarrez Estrada, de 18 años solo presentaron policontusiones. Foto: Especial.

Las lesionadas identificadas son Andrea Higuera Figueroa, de 17 años, y Eliza Mariana Manjarrez Estrada, de 18 años, ambas con policontusiones.

El hombre, Sergio Rueda Verasulen, de 18 años, sólo presentó contusiones y quedó bajo custodia de la Policía de Montaña en espera de sus familiares.

Se desconoce la identidad de los fallecidos

Los cinco ocupantes son estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) de Atlautla, municipio localizado en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

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Hasta el momento no se cuenta con información sobre las identidades de las personas fallecidas.

Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Amecameca realizó los traslados.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

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Apoyaron en el sitio elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Amecameca, Policía Estatal, Policía Municipal de Amecameca y Policía de Montaña.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

La carretera que conecta a comunidades del suroriente del Estado de México y de Puebla, permaneció cerrada mientras atendían a los heridos los servicios de emergencia.

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