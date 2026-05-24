Lerma, Méx.- Un accidente entre un tráiler y dos vehículos particulares registrado en la México-Toluca dejó como saldo el deceso de una persona.

El accidente se registró alrededor de las 5:00 horas de este domingo, justo a la altura de Plazas Outlet con dirección a la Ciudad de México.

El reporte preliminar refiere el deceso de una menor que viajaba dentro de uno de los vehículos particulares.

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Para atender el percance acudieron unidades de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y ambulancias, quienes aseguraron el área; posteriormente, la Fiscalía acudió para realizar las indagatorias y determinar responsabilidades.

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