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Dos jornaleros murieron al estallarles un artefacto explosivo terrestre tipo mina en una zona rural del municipio de Apatzingán.
Los informes preliminares señalan que los trabajadores del campo activaron por accidente los explosivos mientras circulaban cerca del crucero a la comunidad de El Alcalde, de esa región de la Tierra Caliente.
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A pesar de que habitantes de la zona intentaron auxiliarlos, los dos pobladores ya habían fallecido.
Las víctimas fueron identificadas como Alberto Vargas y Ángel Zavala de 35 y 55 años de edad, respectivamente.
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