Estados | 23-05-26 | 14:33 | Actualizada | 23-05-26 | 14:33 |

Dos jornaleros murieron al estallarles un en una zona rural del .

Los informes preliminares señalan que los trabajadores del campo activaron por accidente los explosivos mientras circulaban cerca del crucero a la comunidad de El Alcalde, de esa región de la Tierra Caliente.

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A pesar de que habitantes de la zona intentaron auxiliarlos, los dos pobladores ya habían fallecido.

Las víctimas fueron identificadas como Alberto Vargas y Ángel Zavala de 35 y 55 años de edad, respectivamente.

afcl/cr

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