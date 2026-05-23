San Cristóbal de las Casas. - Dos brigadistas de Protección Civil del municipio de El Parral resultaron quemados, uno de ellos en estado grave, durante el combate a un incendio que se registraba en la comunidad Guadalupe, informó la Secretaría de Protección Civil.

La dependencia no dio detalles del percance donde los dos brigadistas resultaron con quemaduras en el cuerpo, pero lo único que se sabe es que uno de ellos permanece internado en un hospital de la comunidad Revolución Mexicana, del municipio vecino de Villa Corzo.

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El otro brigadista resultó gravemente quemado, por lo que fue trasladado al hospital Gilberto Gómez Maza, de Tuxtla Gutiérrez, donde recibe “atención médica especializada de la más alta calidad”.

El estado de salud de este brigadista fue reportado como en estado crítico, explicó la Secretaría.

Foto: Especial

En Chiapas se registran otros incendios en Jiquipilas, en el predio Toreras, en el paraje La Cruz, con un 80% bajo control.

Otros se ubican en el ejido Periconal, en el paraje Santa Elena, con un 90% bajo liquidación; y en el predio Unión, con un 80% de liquidación.

En Tonalá, en la costa de Chiapas, hay un incendio en el paraje El Bachoco, con un 30% de liquidación.

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