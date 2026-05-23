Las tortillas son un alimento básico en la cocina mexicana porque acompañan, prácticamente, todas nuestras comida. Y comerlas calientes les da un mejor sabor.

Sin embagro, cuando no se tiene un comal a la mano o la estufa no funciona, el microondas puede convertirse en una opción práctica para calentarlas.

Y sí, es posible que las deje con una textura suave, pero sólo si sigues los pasos que hoy en Menú te presentamos.

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¿Cómo calentar tortillas en el microondas?

Un error que ocurre al calentar tortillas en el microondas es no introducirlas correctamente, lo que provoca que pierdan humedad y queden secas.

Por lo anterior, el método para conservar su consistencia suave es:

Utiliza una servilleta o un paño ligeramente húmedo para envolver las tortillas. Mételas en una bolsa térmica para encerrar la humedad. Cuando las tortillas estén listas, colócalas sobre un plato, introdúcelas al microondas y caliéntalas por intervalos de 30 segundos. El tiempo depende de la cantidad, así que sólo mete las que vayas a consumir. Para evitar que las tortillas se peguen entre sí, sepáralas en cuanto las saques del microondas. Así no se remojarán ni se romperán.

Es importante mencionar que las tortillas no deben permanecer mucho tiempo dentro del microondas, debido a que el exceso de calor ocasiona que se rompan fácilmente y afecta su consistencia flexible.

Calienta las tortillas envueltas en una servilleta y dentro de una bolsa térmica para que no pierdan humedad. Foto: Unsplash

¿Cómo conservar las tortillas de maíz para que duren más tiempo?

Por otra parte, los expertos en nixtamalización de Tortillas Nahual sugieren guardar este alimento en el refrigerador para mantenerlas frescas y alargar su periodo de consumo.

Sobre el método de almacenamiento, recomiendan envolver las tortillas en tela antes de introducirlas en bolsas de plástico, pues la acumulación de humedad puede favorecer la formación de hongos.

Y si no se cuenta con una bolsa térmica, otro tip para guardarlas es en una bolsa con cierre hermético. Pero nunca se deben dejar en papel, a la intemperie o en envolturas que retengan la humedad.

Por último, considera que si calentaste las tortillas en microondas o en comal, tienes que dejar que se enfríen antes de llevarlas al refrigerador; de lo contrario, el cambio brusco de temperatura puede acelerar su descomposición.

Las tortillas de maíz se conservan mejor en el refrigedor, envueltas en una servilleta y dentro de una bolsa térmica. Foto: Unsplash

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