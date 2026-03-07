El plástico es un material presente en casi todos los objetos cotidianos, desde recipientes para almacenar alimentos hasta contenedores para llevar comida o agua.

Por lo práctico que resulta, muchas personas suelen calentar su comida dentro del microondas y en este tipo de envases; sin embargo, no todos los plásticos están diseñados para soportar altas y esto supone un peligro para la salud.

Los microondas ofrecen ventajas como la rapidez para calentar alimentos. Foto: Freepik.

¿Es seguro calentar alimentos en recipientes de plástico en el microondas?

Para saber si un recipiente de plástico es seguro de usar en el microondas, lo ideal es revisar las etiquetas del fabricante, ya que deben haber pasado las pruebas de seguridad de la Food and Drug Administration (FDA).

Los recipientes aptos deben incluir una etiqueta con el símbolo de ondas, la frase "apto para microondas" o el número 5 dentro del triángulo de reciclaje (PP-Polipropileno).

Por su parte, el portal especializado Chemical Safety Facts indica que, al calentar alimentos en el microondas, es importante seguir recomendaciones de seguridad como:

Evitar plásticos desechables de comidas congeladas o los contenedores que se usan para llevar comida de los restaurantes a la casa.

No usar las botellas de agua ni envases de productos como los botes los helados, mantequilla o yogur.

No tapar por completo el envase, sino dejar la tapa entreabierta o levantando de un borde para que el calor circule.

Nunca debes meter objetos metálicos en el microondas. Foto: Freepik

¿Por qué no debes calentar la comida en recipientes de plástico?

Los plásticos, al ser obtenidos a partir del petróleo, contienen polímeros y aditivos que les dan color, flexibilidad y resistencia.

Un artículo de The American Journal of Medicine señala que entre los plásticos de envases más estudiados por sus efectos en la salud se encuentran el bisfenol A (BPA) y los ftalatos, ambos considerados disruptores endocrinos.

Lo anterior quiere decir que dichos compuestos pueden interferir con las hormonas del cuerpo, pero también se han relacionado con riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, problemas reproductivos e infertilidad en hombres.

Esto se debe a que el contacto prolongado de los alimentos con ciertos plásticos, especialmente de bajo calor, puede favorecer la migración de componentes químicos a la comida y ocasionar una ingesta inconsciente.

Aunque los envases etiquetados como seguros cumplen con estándares de la FDA, algunos estudios demuestran que incluso los recipientes libres de BPA pueden liberar sustancias químicas similares al bisfenol S (BPS) o bisfenol F (BPF) cuando se exponen al calor, por ejemplo, del microondas.

En general, hay 5 tipos de plásticos que usamos día a día en la cocina y que no son aptos para usarlos en este electrodoméstico:

Tereftalato de polietileno (PET o PETE): se encuentra en botellas de refrescos, frascos de cremas de avellana y recipientes de aceite de cocina. Polietileno de alta densidad (HDPE): en jarras para agua, detergentes y proteína en polvo. Polietileno de baja densidad (LDPE): bolsas de plástico, botellas flexibles y en la mayoría de envases de alimentos. Polipropileno (PP): tapas de biberón, recipientes de yogur, cápsulas de café y biberones. Poliestireno (PS): envases de comida desechable (platos y vasos).

Tras someter los plásticos a temperaturas altas, el calor del microondas puede liberar BPA, ftalatos, BPS o BPF, y adherirse a la comida. Por eso es preferible usar envases de vidrio y cerámica.

