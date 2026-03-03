En el marco del Día de la Mujer, Masala y Maíz convierte la mesa en un espacio de encuentro, diálogo y solidaridad con una de las colaboraciones más ambiciosas de su historia.

El restaurante presentará una serie de cenas y servicios especiales junto a algunas de las chefs más influyentes del panorama culinario nacional e internacional, y en Menú te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cómo se celebrará el Día Internacional de la Mujer en Masala y Maíz?

En una Ciudad de México donde el 8M se vive entre manifestaciones multitudinarias, protestas y una agenda cultural que capta la atención global, la propuesta de Masala y Maíz entiende la comida no solo como celebración, sino como una forma de activismo.

Migración, diáspora, identidad y resistencia son los ejes que atraviesan esta serie construida desde historias compartidas y el intercambio cultural.

Cada experiencia será liderada por la chef fundadora Norma Listman y la chef Catalina Londoño, quienes cocinarán junto a las invitadas en cenas irrepetibles que celebran la diversidad y la fuerza femenina dentro de la industria restaurantera.

¿En qué consiste la propuesta de Masala y Maíz?

La serie plantea la mesa como un punto de encuentro donde la cocina se convierte en lenguaje político y cultural. Para el equipo del restaurante, es fundamental utilizar su plataforma para impulsar la inclusión, la equidad y la visibilidad en el sector gastronómico.

Las colaboraciones reunirán a chefs cuyo trabajo ha marcado la conversación global en torno a la identidad y la resistencia culinaria. Entre ellas destacan:

Rosalba Morales, maestra cocinera purépecha reconocida como “Cocinera Tradicional del Año”.

Heena Patel, chef radicada en San Francisco con raíces en Gujarat.

Ji Hye Kim, reconocida como “Best New Chef” por Food & Wine.

Claudette Zepeda, chef galardonada y antropóloga culinaria.

Cybille St. Aude-Tate, cofundadora de Honeysuckle en Philadelphia.

Mariela Camacho, pastelera y fundadora de Comadre Panadería en Austin.

Nite Yun, promotora de la cocina jemer en Estados Unidos.

Reem Assil, chef, autora y activista palestina-siria.

¿Cuándo serán las colaboraciones y qué sucederá en cada fecha?

La serie se llevará a cabo todos los miércoles de marzo de 2026:

4 de marzo (12:00 a 18:00 hrs.)

Rosalba Morales cocinará durante el servicio regular del restaurante, y sus platillos solo podrán disfrutarse ese día.

11 de marzo (19:30 hrs.)

Heena Patel cocinará junto a Ji Hye Kim y Claudette Zepeda en una noche que une India, Corea y México desde perspectivas profundamente personales.

18 de marzo (19:30 hrs.)

Cybille St. Aude-Tate compartirá cocina con Mariela Camacho en una celebración de la diáspora afrodescendiente y la tradición pastelera méxico-estadounidense.

25 de marzo (19:30 hrs.)

Nite Yun y Reem Assil cerrarán la serie con un diálogo culinario entre Camboya y Palestina, marcado por la memoria, la migración y la resistencia.

Con esta serie, Masala y Maíz reafirma su compromiso con una gastronomía que trasciende el plato y se convierte en conversación, comunidad y acción colectiva.

