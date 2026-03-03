Más Información

En el marco del Día de la Mujer, Masala y Maíz convierte la mesa en un espacio de encuentro, diálogo y solidaridad con una de las colaboraciones más ambiciosas de su historia.

El restaurante presentará una serie de cenas y servicios especiales junto a algunas de las chefs más influyentes del panorama culinario nacional e internacional, y en te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cómo se celebrará el Día Internacional de la Mujer en Masala y Maíz?

En una Ciudad de México donde el 8M se vive entre manifestaciones multitudinarias, protestas y una agenda cultural que capta la atención global, la propuesta de Masala y Maíz entiende la comida no solo como celebración, sino como una forma de activismo.

Migración, diáspora, identidad y resistencia son los ejes que atraviesan esta serie construida desde historias compartidas y el intercambio cultural.

Cada experiencia será liderada por la chef fundadora Norma Listman y la chef Catalina Londoño, quienes cocinarán junto a las invitadas en cenas irrepetibles que celebran la diversidad y la fuerza femenina dentro de la industria restaurantera.

¿En qué consiste la propuesta de Masala y Maíz?

La serie plantea la mesa como un punto de encuentro donde la cocina se convierte en lenguaje político y cultural. Para el equipo del restaurante, es fundamental utilizar su plataforma para impulsar la inclusión, la equidad y la visibilidad en el sector gastronómico.

Las colaboraciones reunirán a chefs cuyo trabajo ha marcado la conversación global en torno a la identidad y la resistencia culinaria. Entre ellas destacan:

  • Rosalba Morales, maestra cocinera purépecha reconocida como “Cocinera Tradicional del Año”.
  • Heena Patel, chef radicada en San Francisco con raíces en Gujarat.
  • Ji Hye Kim, reconocida como “Best New Chef” por Food & Wine.
  • Claudette Zepeda, chef galardonada y antropóloga culinaria.
  • Cybille St. Aude-Tate, cofundadora de Honeysuckle en Philadelphia.
  • Mariela Camacho, pastelera y fundadora de Comadre Panadería en Austin.
  • Nite Yun, promotora de la cocina jemer en Estados Unidos.
  • Reem Assil, chef, autora y activista palestina-siria.

¿Cuándo serán las colaboraciones y qué sucederá en cada fecha?

La serie se llevará a cabo todos los miércoles de marzo de 2026:

4 de marzo (12:00 a 18:00 hrs.)

Rosalba Morales cocinará durante el servicio regular del restaurante, y sus platillos solo podrán disfrutarse ese día.

11 de marzo (19:30 hrs.)

Heena Patel cocinará junto a Ji Hye Kim y Claudette Zepeda en una noche que une India, Corea y México desde perspectivas profundamente personales.

18 de marzo (19:30 hrs.)

Cybille St. Aude-Tate compartirá cocina con Mariela Camacho en una celebración de la diáspora afrodescendiente y la tradición pastelera méxico-estadounidense.

25 de marzo (19:30 hrs.)

Nite Yun y Reem Assil cerrarán la serie con un diálogo culinario entre Camboya y Palestina, marcado por la memoria, la migración y la resistencia.

Con esta serie, Masala y Maíz reafirma su compromiso con una gastronomía que trasciende el plato y se convierte en conversación, comunidad y acción colectiva.

