Para muchas familias mexicanas, la llegada de la Cuaresma simboliza un periodo para reunirse en la mesa y disfrutar platillos de temporada como capirotada, un postre que forma parte de la tradición católica.

Su sabor es dulce y su textura ligeramente suave, por lo que es disfrutado tanto por chicos como por grandes. Pero además, es sencillo de preparar y, sobre todo, con la receta de Doña Ángela, del canal "De Mi Rancho a Tu Cocina".

Algunas variantes de la capirotada llevan leche condesada. Foto: Pixabay

¿Qué es la capirotada?

La capirotada es un postre tradicional mexicano que se prepara durante la Cuaresma y la Semana Santa. Su nombre proviene de “capirote”, en referencia al gorro que utilizan algunos sacerdotes en celebraciones litúrgicas, según explica El Poder del Consumidor.

Aunque se cree que es originario de México, la realidad es que proviene de Antigua Roma. Un registro dentro del libro "De re coquinaria", del autor Apicio, señala a un platillo de apariencia similar con el nombre Sala Cattabia.

No obstante, su preparación incluía ingredientes distintos a los que conocemos hoy en día, pues llevaba vinagre, alcaparras e hígado de pollo. Aunque mantenía la base de colocar pan en capas y mezclar los sabores.

En 1611, el cocinero español Francisco Martínez Montiño publicó el recetario "Sopa de Capirotada, donde a la preparación incorporó queso rallado entre las capas de pan.

Y con la llegada de los españoles a México, la receta de la capirotada evolucionó y la carne dejó de ser parte de los ingredientes. Poco a poco, comenzó a realizarse con pan, queso y un jarabe dulce, dándole el sabor actual.

La capirotada es originaria de la Antigua Roma. Foto: Pixabay

¿Qué significan los ingredientes de la capirotada?

Desde 1940, la capirotada ha sido considerada como un postre de la vigilia, esto de acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina. Sus ingrediente representan lo siguiente:

El pan simboliza el cuerpo de Cristo.

El piloncillo o la miel representan su sangre.

Los clavos de olor simbolizan los clavos de la crucifixión .

. La canela simboliza la cruz.

El queso representa el sudario y la sábana santa.

¿Cómo hacer una capirotada?

Aunque existen muchas maneras de preparar la capirotada, hoy te vamos a compartir la receta de Doña Ángela úes, además de ofrecer un gran sabor, mantiene la preparación original y es económica:

Ingredientes:

10 bolillos

4 plátanos

1 trozo de canela

1/2 kilo de piloncillo

1 naranja partida

2 clavos de olor

Cacahuates

Pasas

Ciruelas pasas

Nueces

Queso fresco rallado

Procedimientos:

Calienta agua en una cazuela y agrega la canela, el piloncillo, la naranja y los clavos de olor. Hierve hasta que el piloncillo se disuelva y forme un jarabe. Corta los bolillos en rebanadas medianas y dóralas en un comal o sartén a fuego bajo, cuidando que no se quemen. Retira el jarabe del fuego y deja enfriar. Para el acomodo, coloca una capa de pan dorado en un recipiente amplio y báñala con el jarabe de piloncillo. Añade frutos secos, queso y rodajas de plátano que cubran toda la superficie. Repite el proceso en cada una de las capas hasta terminar con los ingredientes. Termina decorando con un poco más de frutos secos. Deja enfriar y sirve.

Ahora que ya sabes hacer una rica y sencilla capirotada, es momento de compartirla en familia en esta Semana Santa. Y no hay mejor manera de disfrutarla que con la receta de Doña Ángela.

