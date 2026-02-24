En lo que respecta a la cocina casera, indudablemente hay cosas que nos facilitan mucho la vida diaria: desde cosas tan básicas como la leche en caja, hasta platillos como los famosos sobrecitos de arroz listo solo para calentar.

Algo similar sucede con las mezclas a las que solo es necesario agregar uno o dos ingredientes antes de cocinar, como es el caso de la masa para pastel, galletas, y hotcakes. ¿Pero qué pasa cuándo se acaba? ¡Lo haces desde cero!

Hoy en Menú te enseñamos a hacer hotcakes from scratch, para esos días que tienes antojo y la harina lista para solo mezclar con leche ya se acabó. ¡Toma nota!

¿Por qué se llaman hotcakes?

Lingüísticamente hablando, las palabras hotcakes y pancakes, hacen referencia a virtualmente la misma preparación, fuentes como The Original Pancake House dice que la diferencia entre una y otras es meramente la región en que se usa, siendo la primera más popular en México.

Sin embargo, blogs especializados de cocina, como Carolina Girl Cooks, dicen que hay una pequeña variación en los ingredientes, siendo los hotcakes más esponjosos que los pancakes.

En términos simples, por lo menos en México, se adoptó la forma hotcakes porque se sirven calientes, pero tampoco es extraño encontrarlos en algún menú como pancakes.

¿Qué ingredientes leva la masa para hotcakes?

Retomando la diferenciación de ingredientes entre los hotcakes y pancakes, Carolina Girl Cooks dice que los hotcakes tradicionales suelen ser más esponjosos porque se les añade un ingrediente especial.

La preparación base incluye:

Harina

Huevos

Leche

Azúcar

Polvo para hornear, bicarbonato de sodio, o ambos

Y, para hacerlos ultra esponjosos y darles ese toque distintivo de los hotcakes que encuentras en esos restaurantes famosos por servir desayunos todo el día, se agrega buttermilk, conocido también como suero de leche.

¿Cómo hacer hotcakes desde cero en casa?

Y para que disfrutes de unos hotcakes deliciosos, esponjosos, y 100% caseros, aquí te dejamos la receta de Sally McKenney, autora del blog de cocina Sally’s Baking Addiction, para hacer hotcakes esponjosos desde cero.

Ingredientes

85 g de mantequilla sin sal, derretida y a temperatura ambiente

281 g de harina blanca

67 g de azúcar granulada

1 ¼ de cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

¼ de cucharadita de sal

2 huevos grandes

480 ml de buttermilk, suero de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación

En un bowl grande, mezcla los ingredientes secos y reserva.

En otro bowl, bate los huevos con la buttermilk y el extracto de vainilla hasta que se integren. Posteriormente, añade la mantequilla derretida y bate.

Combina los ingredientes con la mezcla de huevos y buttermilk. Bate hasta que todo se integre y no haya grumos en la masa. Reserva.

Calienta una sartén grande a fuego medio y cubre la superficie con mantequilla o aceite en aerosol. Una vez caliente, vierte ¼ de taza de la mezcla para hotcakes y cocina hasta que los bordes estén dorados y se hagan burbujas en la superficie; cerca de 2 minutos. Da la vuelta al hotcake y cocina por 2 minutos más. Retira del sartén una vez listo y repite hasta que termines toda la masa que preparaste.

Sirve al gusto y disfruta.

Tips para hacer hotcakes en casa

Busca buttermilk en tiendas especializadas de repostería , pero si no encuentras puedes hacer una versión casera. Solo agrega 2 cucharadas de vinagre o jugo de limón a cada 235 ml de leche que vayas a usar. Mezcla y espera 5 minutos antes de usar.

, pero si no encuentras puedes hacer una versión casera. Solo agrega 2 cucharadas de vinagre o jugo de limón a cada 235 ml de leche que vayas a usar. Mezcla y espera 5 minutos antes de usar. Mantén tus hotcakes calientes mientras terminas de cocinar en un horno precalentado a 93°C).

Estos hotcakes duran hasta 5 días en refrigeración.

Puedes usar la misma masa para hacer waffles .

. Puedes agregar cualquier ingrediente extra al gusto, como chispas de chocolate, fruta, o ralladura de cítricos.

