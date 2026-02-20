Pocas saben mejor que lo que se hace en casa; ese cuidado y amor que se trasmite en cada ingrediente y paso son muy difíciles de replicar fuera del calor del hogar. Sin embargo, hay recetas que suponen un reto pese al amor a la cocina.

Hoy en Menú, te compartimos una receta de paella casera que además de fácil es fiel al origen. ¡Ideal para cocinar este fin de semana!

¿Qué es la paella?

La paella es uno de los platillos más representativos de la cocina española y se caracteriza por cocinar arroz en un recipiente ancho llamado paellera junto con carnes, mariscos o vegetales.

Aunque existen muchas versiones, para la preparación tradicional hay que respetar proporciones precisas y una técnica específica que permite que el arroz absorba los sabores del caldo y las especias.

Foto: Pexels.

¿Cuál es el error más común al cocinar paella en casa?

Según el chef mexicano Gerardo Rivera, quien llevó a México al noveno lugar del Bocuse d’Or en 1999 y actualmente es chef corporativo de Live Aqua, el error más común fuera de España es convertir la paella en un platillo dominado por proteínas y no por arroz.

“La presencia debe ser 80% arroz y 20% guarniciones. El gran error es sobrecargarla de carne o mariscos y olvidar que la base siempre es el arroz. Cuando se respeta la materia prima y la técnica, es cuando el platillo se vuelve auténtico”, señala a El Universal.

¿Cómo hacer paella auténtica en casa?

De acuerdo con el chef, la autenticidad de una paella depende principalmente del tipo de arroz, del uso de un caldo concentrado y del respeto a la técnica de cocción. También es fundamental incorporar azafrán y aceite de oliva, ingredientes que aportan su sabor y aroma característicos.

Según Rivera, los fallos más frecuentes al hacer paella en casa son utilizar arroz precocido, mover el arroz durante la cocción, saturarlo de ingredientes y emplear caldos sin suficiente sabor. Además, explica que la paella valenciana tradicional debe llevar pollo y conejo; otras combinaciones pueden llamarse paellas, pero no valencianas.

Foto: Pexels.

La paella también puede prepararse en una cocina doméstica. Gerardo Rivera explica que no es necesario contar con equipo profesional para prepararla, ya que puede hacerse en una cocina casera con utensilios básicos y respetando las proporciones de la receta.

Receta base de paella del chef Gerardo Rivera

Esta base permite preparar paella de mariscos, carne, o vegetal; y rinde para entre 4 y 6 personas.

Ingredientes

500 g de arroz

100 ml de aceite de oliva

2 g de mezcla de especias (azafrán, comino y pimienta)

80 g de salmorreta (jitomate, ajo y perejil)

10 g de sal

2.5 litros de caldo

Opcional: mariscos, pescado, pollo, cerdo o vegetales.

Preparación

Calentar el aceite de oliva en una paellera o sartén amplia. Sofreír la salmorreta. Añadir el arroz y mezclar brevemente. Incorporar el caldo caliente con las especias. Distribuir los ingredientes elegidos. Cocinar sin mover hasta que el arroz absorba el líquido.

“Con estas cantidades les va a salir maravillosamente bien. No va a haber errores. En casa se puede hacer sin problema, incluso media receta, y adaptar los ingredientes según lo que tengan disponible”, afirma el chef en entrevista.

Tips para hacer paella en casa

El chef Gerardo Rivera recomienda no remover el arroz durante la cocción para lograr la textura adecuada.

La preparación también puede adaptarse a los ingredientes disponibles, siempre que se respete la base.

Para el chef, los elementos indispensables son el arroz adecuado, el azafrán, el aceite de oliva y un buen caldo. A partir de ellos pueden añadirse proteínas o vegetales según preferencia.

