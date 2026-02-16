¿Cómo hacer chiles rellenos sin capear con la receta de Doña Ángela?

Los chiles rellenos son un platillo mexicano que consiste en una o más piezas enteras de chile poblano y al interior llevan guisados como carne, queso o pollo. Por lo regular, llevan un capeado con harina y huevo.

Se consideran un plato fuerte y comúnmente van acompañados de arroz, frijoles u otro tipo de guarnición. Incluso, en algunas regiones de México se comen solos y fríos, dándoles el nombre de chiles capones.

Pero seguramente no has probado la versión de Doña Ángela, creadora de contenido del canal "De Mi Rancho a Tu cocina", que es apta para quienes no comen huevo o prefieren una variante ligera de los chiles rellenos.

Doña Ángela comparte su receta de chiles rellenos sin capear. Foto: YouTube De Mi Rancho a Tu Cocina

Leer también Cómo hacer salsa macha con almendras en casa

¿Cuáles son los rellenos más comunes para los chiles?

La receta de los chiles rellenos puede variar según la región y las preferencias personales. Entre los rellenos más comunes se encuentra el de papa con atún, los quesos que se funden fácilmente y los guisos de carne molida o picadillo de res, cerdo o una mezcla de ambos.

También es habitual agregar verduras picadas para darles mayor textura y sabor.

Sin embagro, la propuesta de Doña Ángela es preparar los chiles rellenos sin capear y al interior colocarles pollo desmenuzado con queso Oaxaca, una combinación sencilla pero muy sabrosa.

Y es que, al eliminar el capeado, se disminuye el uso de aceite en la preparación de este platillo, lo que puede ser más saludable para las personas que quieren cuidar su alimentación.

Otra ventaja es que facilitan el proceso al cocinarlos; el capeado necesita tiempo para preparar la mezcla y luego bañar los chiles. Al final, se colocan en una sartén con aceite caliente para sellarlo.

Pero con la receta de Doña Ángela todos esos pasos no se realizan, así que también conviene su receta en caso de no tener mucho tiempo para cocinar.

Doña Ángela recomienda acompañar estos chiles rellenos con arroz. Foto: YouTube De Mi Rancho a Tu Cocina

¿Cómo hacer chiles rellenos sin capear con la receta de Doña Ángela?

Ingredientes:

Para los chiles rellenos

9 chiles poblanos

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

Queso Oaxaca (al gusto)

Sal

Palillos (para cerrar los chiles)

Para guisar el pollo

3 jitomates

1 cebolla

1 chile serrano

1 diente de ajo

1 cucharada de manteca de puerco

Sal

Para el caldillo

6 jitomates

2 dientes de ajo

1 trozo de cebolla

2 o 3 chiles chipotle (al gusto)

Un poco de crema

Caldo donde se coció la pechuga (en lugar de agua)

Manteca o aceite para freír

Sal

Procedimientos:

Asar y preparar los chiles

Lavar los chiles poblanos. Asarlos hasta que la piel esté quemada. Colocarlos en una bolsa para que suden. Pelarlos, retirar semillas y venas con cuidado.

Preparar el relleno de pollo

Picar finamente la cebolla, jitomates, ajo y chile serrano. Calentar una cazuela con manteca de puerco. Sofreír primero el ajo y la cebolla con la manteca de puerco. Agregar el jitomate y el chile serrano. Añadir sal y dejar que se fría bien. Cuando el jitomate suelte su jugo, agregar la pechuga desmenuzada. Cocinar hasta que el pollo quede bien guisado y seco.

Preparar el caldillo

En otra cazuela con manteca, freír los jitomates (partidos en cuatro y sin la parte dura), la cebolla y los ajos. Cuando estén bien fritos y suaves, agregar un poco del caldo de la pechuga que se coció. Dejar cocinar un poco más. Licuar la mezcla junto con la crema, los chiles chipotle, un poco del caldo de la pechuga (si es necesario) y sal. Regresar la salsa licuada a la cazuela con un poco de aceite y dejar hervir.

Rellenar los chiles

Rellenar cada chile primero con queso Oaxaca. Agregar encima el pollo guisado. Cerrar el chile con un palillo para evitar que se salga el relleno.

Cocinar los chiles en el caldillo

Cuando la salsa esté hirviendo, agregar los chiles rellenos. Dejar cocinar unos minutos más para que se integren los sabores. Retirar y dejar reposar un poco antes de servir.

Con el estilo casero de Doña Ángela, estos chiles rellenos demuestran que, con ingredientes básicos y buena sazón, puedes disfrutar en casa una comida con sabor de rancho.

Leer también Quiénes no deben comer semillas de chía

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters