El 16 de febrero se celebra el Día Mundial de la Almendra, una fecha ideal para destacar el valor nutricional y gastronómico de este fruto seco que forma parte de múltiples tradiciones culinarias en México y el mundo.

Versátil, aromática y con una textura que va de lo crujiente a lo cremosa, la almendra es mucho más que un ingrediente de repostería: es un aliado de la alimentación equilibrada y hoy en Menú te compartimos una deliciosa receta para hacerlo.

¿Comer almendras es bueno para tu salud?

De acuerdo con la Harvard T.H. Chan School of Public Health, las almendras son fuente importante de grasas monoinsaturadas, relacionadas con la salud cardiovascular, además de aportar proteína vegetal, fibra, vitamina E, magnesio y antioxidantes.

Según datos compartidos por la misma institución, este perfil nutricional puede contribuir al control del colesterol LDL (“colesterol malo”) cuando se integran dentro de una dieta balanceada.

Por su parte, la Mayo Clinic señala que los frutos secos como la almendra pueden formar parte de un patrón alimenticio que favorezca la salud del corazón, gracias a su combinación de grasas saludables, fibra y compuestos bioactivos.

Asimismo, investigaciones citadas por la Academy of Nutrition and Dietetics destacan su aporte de vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.

¿Por qué deberías cocinar con almendras?

Además de su impacto positivo en la salud cardiovascular, la almendra aporta energía sostenida gracias a su combinación de grasas saludables, proteína y fibra, lo que ayuda a promover mayor saciedad a lo largo del día.

Esto la convierte en una excelente opción para snacks, desayunos o como complemento en ensaladas, salsas y platos fuertes.

En la cocina mexicana contemporánea, su sabor ligeramente dulce y tostado permite incorporarla tanto en preparaciones dulces como saladas. Un ejemplo delicioso es la salsa macha con almendra, donde aporta un toque tostado, textura más rica y un perfil nutricional más completo frente a versiones tradicionales.

Celebrar el Día Mundial de la Almendra es también una oportunidad para redescubrir ingredientes que, además de ser deliciosos, promueven una alimentación equilibrada y creativa en la cocina cotidiana.

Receta: Salsa Macha con Almendra

Por ello, en esta ocasión, Fundación Herdez comparte su receta de Salsa Macha con almendra, ideal para acompañar tacos, tostadas, carnes o incluso verduras asadas. ¡Toma nota!

Ingredientes

80 g almendra fileteada

30 g cacahuate tostado

5 g amaranto tostado

50 g ajonjolí blanco tostado

50 g chile de árbol

30 g piloncillo rallado

1 chile morita, desvenado

1 chile pasilla, desvenado

2 chiles anchos, desvenados

550 ml aceite de oliva

c/s sal de grano

6 dientes de ajo

Procedimiento

En una sartén agrega 200 ml de aceite de oliva y fríe los ajos. Reserva en un recipiente. En la misma sartén agrega 200 ml de aceite y fríe por unos segundos los chiles restantes, evitando que se quemen. Vierte al recipiente de los ajos y reserva. En la misma sartén, con el aceite restante, dora el cacahuate, almendra, amaranto y ajonjolí durante 3 a 5 minutos a fuego medio bajo para evitar que se quemen. Agrega al recipiente con el resto de los ingredientes. Lleva toda la mezcla al procesador de alimentos y añade el piloncillo, sal y pimienta. Vierte en recipientes herméticos o frascos de cristal. Espera a que se enfríe antes de guardar en refrigeración.

