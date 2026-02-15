¿Cómo preparar salsa negra para micheladas?

La michelada es una bebida refrescante elaborada con cerveza, limón y sal, servida en un vaso escarchado y puede complementarse con una salsa inglesa, jugo sazonador o chile en polvo.

Su popularidad ha crecido gracias a la creatividad de sus recetas y mezclas. ¿La has probado con salsa negra? Hoy en Menú te enseñamos a prepararla en esta versión.

Esta salsa negra de micheladas puede refrigerarse para futuras reuniones. Foto: Pexels

¿Cuál es el origen de las micheladas?

La historia de la michelada se remonta a la década de los años 70 en San Luis Potosí, específicamente en el Club Deportivo Potosino. Una teoría apunta a que un hombre llamado Michel Ésper visitaba este lugar y se pedía una cerveza con limón, sal y popote en una copa tipo chabela.

Pero esta manera de consumir la cerveza no era muy popular. Con el paso del tiempo, más personas comenzaron a solicitar “la limonada de Michel”, lo que habría dado origen al nombre "michelada" por "mi chela helada".

Posteriormente, se le incorporaron ingredientes como jugo sazonador y distintos tipos de picante. De esa evolución surgió la base concentrada que hoy se conoce como salsa negra para micheladas.

Entre 2019 y 2021, la popularidad de la michelada creció de manera notable gracias a propuestas innovadoras surgidas en Tepito, uno de los barrios emblemáticos de la Ciudad de México. Aquí nacieron las licuachelas, que mantenían la base de la cerveza, limón y salsas, pero se distinguían por servirse en vasos de licuadora e iban decoradas con gomitas.

También aparecieron presentaciones como las kittychelas, rotochelas y otras propuestas creativas que se han viralizado en redes sociales.

Actualmente, las micheladas se sirven en diferentes presentaciones. Foto: Freepik

¿Cuál es la diferencia entre chelada y michelada?

Aunque suelen confundirse, la chelada y la michelada poseen diferencias claras.

La chelada es una preparación sencilla que incluye cerveza, hielo, limón y sal. Generalmente se sirve en un tarro previamente enfriado para conservar su temperatura y frescura.

En cambio, la michelada incorpora una mezcla más compleja de ingredientes. Además de la cerveza, se le agrega limón, sal y combinaciones de salsa inglesa, jugo sazonador y picantes.

Por suerte, la salsa negra concentra todos los anteriores elementos en una sola preparación, lo que facilita prepararlas en casa.

¿Cómo preparar salsa negra para micheladas?

Ingredientes

4 cucharadas de salsa botanera

4 cucharadas de salsa inglesa

inglesa Jugo de 7 limones

1 litro de jugo de tomate

800 ml de jugo de almeja

4 cucharadas de chile en polvo

1 cucharada de jugo sazonador

4 cucharadas de salsa tipo Tabasco

Sal al gusto

Procedimiento

En un recipiente grande mezcla el jugo de limón, el jugo de tomate y el jugo de almeja hasta integrar por completo. En otro recipiente combina la salsa inglesa, el jugo sazonador, la salsa tipo Tabasco y el chile en polvo. Remueve hasta obtener una mezcla homogénea. Añade una pizca de sal a esta preparación y mezcla nuevamente para potenciar los sabores. Incorpora ambas mezclas y revuelve hasta lograr una salsa uniforme y bien integrada. Escarcha un vaso con limón y sal, agrega entre 90 y 100 ml de la salsa y vierte la cerveza fría lentamente.

Si preparas una michelada de medio litro, utiliza aproximadamente 3 cucharadas de esta salsa. Y es que agregar una cantidad mayor puede modificar el sabor de la cerveza; la clave está en encontrar el punto ideal según el gusto de cada persona.

Ahora que conoces cómo preparar unas deliciosas micheladas, experimenta con distintos niveles de picante, limón, jugo de tomate o almeja y sorprende a los invitados de tus reuniones.

