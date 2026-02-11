El Día de San Valentín en CDMX es la excusa perfecta para reservar esa mesa especial con vista, luz tenue y una cocina que acompañe el momento. Ya sea que busques una cena romántica con vista al Zócalo, un wine bar en la Roma, un restaurante italiano clásico para parejas o un espacio íntimo en Polanco, hoy en Menú te compartimos algunos de los mejores lugares para celebrar el 14 de febrero en la Ciudad de México.

Porque el amor también se sirve en platos memorables, vinos bien elegidos y sobremesas que se alargan sin mirar el reloj.

Balcón del Zócalo

Con una vista inmejorable a la Plaza de la Constitución, Balcón del Zócalo es uno de los restaurantes más románticos del Centro Histórico para celebrar San Valentín. Su propuesta de cocina mexicana contemporánea reinterpreta ingredientes tradicionales con técnica, creatividad y precisión.

Es la mancuerna del chef Pepe Salinas y el jefe de sala Eduardo Figueroa, quienes logran una experiencia integral desde el primer tiempo hasta el último maridaje.

Cada temporada cambia el menú degustación, siempre bajo un concepto específico que aprovecha ingredientes de temporada ejecutados con esmero. Imperdible su oferta de vinos y destilados para acompañar tanto el menú degustación como la carta.

Dirección: 5 de Mayo #61, 6° piso, col. Centro Histórico

Leer también: Para qué sirve tomar infusión de canela con clavo de olor

Loretta Chic Bistrot

Para quienes buscan una cena romántica en el sur (aunque su dirección está en Reforma), Loretta Chic Bistrot ofrece una terraza fresca y acogedora, excelente selección de vinos y una propuesta árabe-mediterránea cocinada con dedicación.

El menú es resultado de la sinergia entre los chefs Abel Hernández y Cuqui Martínez, reconocidos por el uso generoso de ingredientes de calidad que se traducen en preparaciones reconfortantes y llenas de sabor.

Vale la pena probar el pulpo, los arroces y pedir varias entradas al centro para compartir.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma #390, col. Juárez

Cana

Este bistró en la colonia Juárez, con luces tenues y mesas pequeñas, es ideal para una cita íntima el 14 de febrero. La carta, autoría de la chef Fabiola Escobosa, es breve pero contundente; destacan sus ensaladas y el arroz meloso.

La selección de vinos mantiene la misma línea: corta, bien curada y perfecta para lograr maridajes acertados con cada plato.

Dirección: Liverpool #9, col. Juárez

Plonk

En el corazón de la colonia Hipódromo se encuentra Plonk, wine bar reconocido por la Guía Michelin por su excelente relación costo-beneficio. Además, cuenta entre sus filas con Romina Argüelles, reconocida sommelier del año, quien guía cada experiencia en copa con precisión y sensibilidad.

No te pierdas el udón picante con langostinos, el tamal de marlín y los especiales que la chef Flor Camarlengo prepara para esta fecha.

Dirección: Iztaccíhuatl #52, col. Hipódromo

Ling Ling by Hakkasan

Si el amor te trae en las nubes, este restaurante en el piso 56 de Chapultepec Uno es la definición de cena con vista panorámica en CDMX. Desde aquí se contempla el Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma y el poniente de la ciudad.

El menú asiático incorpora acentos mexicanos, como los dumplings de birria o los makis con atún del Pacífico. La coctelería de autor es una gran forma de iniciar una noche memorable.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma #509, piso 56, col. Cuauhtémoc

Boca Restaurante de Postres

Si prefieres celebrar el amor con azúcar y técnica, Boca Restaurante de Postres propone una experiencia fine dining donde el menú completo está dedicado al mundo dulce.

Cada creación está pensada para distintos paladares y puede maridarse con vinos seleccionados para elevar la experiencia. Tan solo mirar la vitrina basta para antojarse.

Dirección: Puebla #266, col. Roma Norte

Er Rre

Un espacio pequeño, pocas mesas y gran sazón definen a este bistró en Polanco. La chef Lorea Olavarri propone un menú breve con guiños a la cocina europea.

Se han vuelto populares el pan de papa con crema fresca y caviar, las sardinas parrilladas y el orzo con cangrejo, aunque siempre vale la pena dejarse sorprender por los especiales del día.

La carta de vinos y bebidas acompaña bien tanto una copa en barra como una sobremesa larga.

Dirección: Polanco #8, col. Polanco

Leer también: Cuándo y dónde será el primer Festival del Pulque del año en CDMX

Sartoria

Este restaurante italiano en la Roma es ya un clásico de las cenas románticas en CDMX. Su ambientación sobria y elegante armoniza con un menú de pastas frescas, ingredientes de alta calidad y técnica precisa aplicada a recetas tradicionales con un toque contemporáneo.

La carta de vinos, mayoritariamente italiana, completa el ecosistema gastronómico en la mesa. Imperdible el tiramisú para cerrar la noche.

Dirección: Orizaba #42, col. Roma Norte

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters