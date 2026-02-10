Las infusiones de especias se han utilizado desde la antigüedad tanto por su sabor como por sus posibles efectos positivos en la salud. Entre las más populares se encuentra la infusión de canela con clavo de olor, una combinación aromática, cálida y fácil de preparar.

Esta bebida no solo destaca por su sabor intenso y agradable, sino también por los compuestos naturales presentes en ambas especias, tradicionalmente asociadas al bienestar digestivo, antioxidante y antimicrobiano.

Si quieres conocer todos sus beneficios, aquí te los compartimos.

La infusión de canela con clavo de olor posee propiedades antibacterianas. Foto: Pixabay

Leer también Cuánta proteína tienen los ostiones

¿Cuáles son los beneficios de beber canela en infusiones?

Para comprender los beneficios de la infusión de canela con clavo de olor, primero es indispensable entender las propiedades medicinales de ambas especias.

La canela se obtiene de la corteza interna del árbol Cinnamomum zeylanicum, conocido como canelo de Ceilán, y ha sido utilizada desde hace miles de años tanto como condimento como con fines tradicionales, esto de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición.

Dicha especia contiene compuestos químicos como fenoles y aldehídos, entre los que destaca el cinamaldehído, responsable de su aroma y sabor característicos.

Por otra parte, la Academia de Nutrición y Dietética indica que este producto, apreciado en diversas culturas, se asocia a propiedades antioxidantes y también se ha utilizado tradicionalmente para favorecer la digestión y aportar sensación de calor al organismo.

Aunque la cantidad habitual consumida es pequeña y su aporte nutricional no es significativo en términos de vitaminas y minerales, su valor reside en los compuestos bioactivos que contiene.

Además, su aceite esencial ha sido relacionado con efectos inhibidores sobre bacterias, lo que explica su uso histórico en la conservación y aromatización de alimentos.

La canela se distingue por su sabor ligeramente picante. Foto: Pixabay

¿Cuáles son los beneficios de tomar infusiones de clavo de olor?

Ahora bien, el clavo de olor es el botón floral seco del árbol Syzygium aromaticum y destaca por su sabor ligeramente picante. Los expertos en nutrición de la revista médica Tua Saúde señalan que es rico en compuestos antioxidantes y contiene eugenol, sustancia estudiada por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias.

Tradicionalmente, dicha especie aromática se ha utilizado para aliviar molestias digestivas, reducir gases y mejorar la salud bucal.

Al respecto, el Institute for Integrative Nutrition enfatiza que el clavo de olor ha sido empleado en la medicina tradicional por su potencial para ayudar al sistema digestivo y contribuir a la protección celular frente al daño oxidativo.

De igual manera, se le atribuye un papel en el apoyo al sistema inmunológico y en el control de microorganismos, lo que refuerza su popularidad en infusiones y remedios caseros.

El clavo de olor aporta un roma único a las infusiones. Foto: Unsplash

¿Cómo hacer infusión de canela con clavo de olor?

La combinación de canela y clavo de olor en una infusión potencia las características de ambas especias. Por un lado, se logra una bebida con un perfil aromático intenso, cálido y reconfortante; por otro, se unen compuestos como el cinamaldehído de la canela y el eugenol del clavo, asociados a propiedades antioxidantes y antimicrobianas

¿Cómo elaborarla? Aquí te dejamos la receta:

Ingredientes:

Ramas de canela

Clavos de olor

Miel

Procedimientos:

Hierve una taza de agua y añade una rama de canela junto con 3 clavos de olor.

Dejar hervir a fuego bajo durante 5 a 10 minutos para que las especias liberen sus compuestos.

Retira del fuego, cuela y deja reposar unos 5 minutos antes de consumir.

Si lo prefieres, puedes añadir un toque de miel para endulzar.

La Academia Nutrición y Dietética recomienda beber la infusión de canela con clavo de olor sola, disfrutando de su aroma y sabor característicos.

Leer también Receta de pavlova de chocolate y frambuesa para San Valentín

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters