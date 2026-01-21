¿Has escuchado hablar del té de manzanilla o de canela? ¿Y si te decimos que no son tés? ¡Así es!

Hoy en Menú, te explicamos qué es un té y cuál es la diferencia entre un té y una infusión porque, aunque las palabras se usen como sinónimos, no son lo mismo.

¿Qué es el té?

De acuerdo con Britannica, el té se define como una “bebida producida al sumergir en agua hervida hojas de la planta de té Camellia sinensis”. Es decir, el té se elabora unicamente con hojas de esta planta.

De hecho, existe dos variedades principales de esta planta de té:

De hoja corta; variedad sinensis , predominante en China.

, predominante en China. De hoja larga; variedad assamica, abundante en Assam, India.

¿Qué es una infusión?

Las infusiones, por otro lado, tienen más variedad. Las infusiones no contienen teína, pues son una froma de extraer los aromas y sabores de cualquier otro tipo de plantas y/o hierbas.

Foto: Unsplash.

Según menciona Thés & Traditios hacer una infusión toma entre 5 y 10 minutos, pues este es el tiempo en el que las plantas liberan sus beneficios.

¿El té es una infusión?

¡Sí! El té es, técnicamente, una infusión de las hojas de la planta Camellia sinensis.

Todo el té es una infusión, pero no todas las infusiones son té, pues estas pueden elaborarse con una gran variedad de platas y hasta frutas.

Sin embargo, popularmente, es muy común que las palabras “té” e “infusión” se usen como sinónimos o se sustituyan arbitrariamente; no solo en el habla cotidiana, sino incluso en menús.

Esta práctica, aunque no del todo correcta, es tan común que puedes pedir un “té de manzanilla” y tener la seguridad de que recibirás una infusión de manzanilla.

¿El té verde y el té negro son infusiones de la misma planta?

¡Sí! De acuerdo con fuentes como Palais des Thés y L’Autre Thé, tanto el té negro como el té verde son infusiones de Camellia Sinensis. De hecho, de esta planta provienen por lo menos 4 variedades de té:

Té negro

Té verde

Té blanco

Oolong

Pu-erh

Foto: Unsplash.

La diferencia entre estos se percibe no solo en el color, sino en el sabor y la forma misma de la hoja. Estas características, a su vez, se deben al cultivo y variación de la planta, pero también a la oxidación y fermentación de las hojas.

