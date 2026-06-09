Después de una semana de búsqueda, el señor José Cupertino García Álvarez de 73 años de edad, fue localizado con vida en Tultepec, Estado de México.

Su familiar, Víctor García, dijo a EL UNIVERSAL que cuenta con lesiones, elementos de Protección Civil le pidieron hacerse una tomografía y fue llevado al Valle de Toluca por otros familiares con el fin de recibir atención médica.

El pasado 1° de junio, García Álvarez regresaba de su empleo como afilador en el municipio de Otzolotepec, Estado de México, a su casa, localizada en la Ciudad de México, cuando su familia perdió comunicación con él.

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A partir de entonces, había sido visto desorientado y herido en diferentes lugares de la capital del país, como la Calzada México-Tacuba, cerca de la estación Popotla de la Línea 2 del Metro de la CDMX, afuera del Hospital General "Dr. Rubén Leñero" y en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo.

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