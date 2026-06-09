Metrópoli | 09-06-26 | 23:08 | Actualizada | 09-06-26 | 23:08 |

Después de una semana de búsqueda, el señor de 73 años de edad, fue localizado con vida en Tultepec, Estado de México.

Su familiar, Víctor García, dijo a que cuenta con lesiones, elementos de Protección Civil le pidieron hacerse una tomografía y fue llevado al Valle de Toluca por otros familiares con el fin de recibir atención médica.

El pasado 1° de junio, García Álvarez regresaba de su empleo como afilador en el municipio de Otzolotepec, Estado de México, a su casa, localizada en la Ciudad de México, cuando su familia perdió comunicación con él.

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A partir de entonces, había sido visto desorientado y herido en diferentes lugares de la capital del país, como la Calzada México-Tacuba, cerca de la estación Popotla de la Línea 2 del Metro de la CDMX, afuera del Hospital General "Dr. Rubén Leñero" y en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo.

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