El señor José Cupertino García Álvarez, de 73 años de edad, desapareció cuando se dirigía a su casa, localizada en la Ciudad de México, el pasado 1 de junio, y familiares piden ayuda con el fin de encontrarlo.

Su familiar Víctor García contó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que el señor regresaba de su empleo como afilador en el municipio de Otzolotepec, Estado de México, a este domicilio cuando perdió contacto con su familia.

"No podemos afirmarlo, pero pudo haber sido asaltado, golpeado o tenido un accidente. El mismo día de su desaparición fue visto en la Calzada México-Tacuba, cerca de la estación Popotla de la Línea 2 del Metro, a las 11:00 de la noche", dijo.

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Dicho avistamiento fue captado en video, el cual fue publicado en la página de Facebook Desaparecidos en la Frontera dos días después. En la descripción se dio a conocer que García Álvarez contaba con un golpe en la boca, estaba desorientado y deambulaba por el área.

"Papá, ¿quieres comer algo? ¿Sabes cómo te llamas?", le dice una mujer al señor. El 3 de junio fue visto afuera del Hospital General "Dr. Rubén Leñero". "Creemos que fue para ser atendido, porque está afiliado al IMSS, pero, de acuerdo con testigos, el personal no le dio acceso porque lo confundió con una persona en situación de calle", expresó García.

Según él, algunos reportes indican que el señor José Cupertino García Álvarez fue visto en la Avenida Aquiles Serdán, por el centro de la alcaldía Azcapotzalco.

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Debido a la lluvia de los últimos días, su familia piensa que alguien pudo haberle dado otra ropa, diferente a la asentada en la ficha de búsqueda. Luego de acudir al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la capital del país, Víctor expresa que su familiar entró a un área donde no hay cámaras de vigilancia.

"La petición para los vecinos de las calles Mar Arafura y Mar Marmara (demarcación Miguel Hidalgo) que tengan cámaras nos ayuden, por favor", concluye.

De acuerdo con las Fiscalías Generales de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y del Estado de México (FGJEM), García Álvarez tiene las siguientes características:

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Sexo: Hombre

Tez: Morena clara

Complexión: Robusta

Cabello: Lacio y entrecano

Frente: Grande

Cejas: Pobladas

Ojos: Medianos y café claro

Nariz: Mediana

Labios: Gruesos

Mentón: Oval

Cara: Redonda

Seña particular: Lunar en el pómulo izquierdo

Estatura: 1.64

Edad: 73 años

Al momento de su desaparición portaba una sudadera vino, pantalón de mezclilla azul, gorra beige y mochila azul marino. En caso de tener información acerca de su paradero, se pide comunicarse a los números de teléfono 55-53-45-50-80, 55-53-45-50-82 y 55-53-45-50-67.

Ficha de búsqueda del señor José Cupertino García Álvarez. Foto: Especial

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