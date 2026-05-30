En México, uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo, se tiene registro de 134 mil 663 personas desaparecidas y no localizadas en el periodo del 31 de diciembre de 1952 al 30 de mayo de 2026.

“México es campeón en desaparición”, denunciaron colectivos de familias buscadoras que —en las inmediaciones del Estadio Banorte— convocaron a una jornada para pegar fichas de las personas desaparecidas en territorio mexicano. El inmueble capitalino, tres veces mundialista, recibirá a cinco partidos del torneo de la FIFA, incluido el duelo inaugural entre México y Sudáfrica que se disputará el próximo 11 de junio.

Gabriela Alonso Villarruel, integrante del colectivo Luciérnagas Buscadoras, denunció que no es la primera vez que tapizan con fichas de búsqueda la zona del Coloso de Santa Úrsula. Mismas que, en el pasado, fueron retiradas por las autoridades capitalinas. Las palabras de Gabriela estuvieron acompañadas por su chamarra de la Selección Mexicana que, en la parte de atrás, enuncia “133 mil desaparecidos”.

“Específicamente, la exigencia del día de hoy es para el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía: que las fichas no se retiren. Seremos muy cuidadosos para no pegarlas en la publicidad, pero necesitamos que ellos también sean cuidadosos en no retirarlas y respetar el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas y localizadas”, aseveró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Gabriela recordó y nombró el testimonio de su hermano, Yudhisthira, quien desapareció en septiembre del 2024 en la Ciudad de México y fue localizado sin vida —en octubre de ese mismo año— en el Estado de México.

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🗣️ “El Mundial llega, pero no trae de vuelta a quienes nos faltan”.



🏟️ En las inmediaciones del Estadio Banorte, colectivos de familias buscadoras convocaron a una jornada de pega de fichas para exigir la localización de sus seres queridos desaparecidos. pic.twitter.com/54iMR7tQsr — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 30, 2026

“Ese es el origen de este tipo de acciones: la visibilización en una coyuntura donde mucha gente está viendo al país y donde, además de verlo por el Mundial, están visibilizándose los conflictos de un país que quiere tener una imagen impecable”, sentenció Villarruel.

A la convocatoria de los colectivos Luciérnagas Buscadoras y Hasta Encontrarles Ciudad de México se unió la familia de Raúl Ventura Santiago: “Venimos por el caso de mi papá, que es Raúl Ventura Santiago. Él desapareció el 8 de febrero del 2024 en el estado de Tamaulipas. Mi papá fue allá por cuestiones de trabajo y ya no supimos más sobre él. Hicimos la denuncia y nos dieron su boletín de búsqueda”, compartió su hija, Anayeli Ventura Gallegos.

Los estados que concentran una mayor cantidad de casos, de acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, son el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco, sede mundialista donde se jugarán cuatro de los 13 partidos que el torneo de la FIFA le concedió al país. El resto están divididos en cinco para la Ciudad de México y cuatro para Monterrey.

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Boletín de búsqueda de Raúl Ventura Santiago, durante la jornada para pegar fichas en las inmediaciones del Estadio Banorte - Foto: Fernanda Dávalos/EL UNIVERSAL

Junto a las fichas de búsqueda, una de las intervenciones que se observó en el bajo puente del antes llamado “Estadio Azteca” fue un escudo que evoca al de la Selección Mexicana. Sin embargo, en vez de un águila encima de un balón, el símbolo de la protesta es una pala sobre tierra creada por el trabajo colaborativo de las artistas Elsa Oviedo y Paulina León.

Las acciones continuarán de cara a la Copa del Mundo de 2026 que empezará el 11 de junio y terminará el 19 de julio.

“Esperamos mucha gente manifestándose. Muchas familias vendrán de varias partes del país. Lo que esperamos es que se respete nuestro derecho de manifestarnos. [...] Contra nadie. Estamos en nuestra libertad. Y mientras ellos no resuelvan, nosotros seguiremos exigiendo”, concluyó Gabriela Alonso Villarruel.