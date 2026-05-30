El ejército de Estados Unidos dijo este sábado que había atacado a otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, con saldo de tres muertos.
El ataque se da después de docenas de otros golpes similares en los últimos meses a presuntas narcolanchas y que contabilizan más de 190 decesos.
El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que el "30 de mayo, bajo la dirección del comandante, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".
Añadió que "la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EU resulto herida".
La administración del presidente Donald Trump inició estos ataques a inicios de septiembre e insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que denomina "narcoterroristas" que operan desde América Latina, sin proporcionar evidencias de que dichas naves en efecto lleven drogas.
