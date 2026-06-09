Tras su inauguración formal hace dos días, el Jardín Flotante sobre Calzada de Tlalpan sigue sin estar terminado al 100%.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL, se constató que la conexión entre este paso peatonal elevado y la estación del Metro Chabacano se mantiene cerrada.

Además, se observaron trabajos de soldadura en uno de los accesos a este Jardín Elevado, por lo cual también permanecía cerrado.

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“Hasta aquí llega, caballero” decía un policía que se encontraba al final del Jardín Flotante.

Debido a estos cierres, las y los visitantes y usuarios del Metro debían regresarse hasta la estación San Antonio Abad para descender de este segundo piso peatonal, que costó cerca de dos mil millones de pesos.

“Pensé que había salida por aquí, ahora tendré que regresarme hasta San Antonio para bajar”, comentó un hombre sorprendido por este cierre.

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Otros más murmuraban al caminar que la inversión que se hizo para la construcción de este Jardín Elevado pudo emplearse en otras tareas.

Cubren objetos con bolsas de plástico

Después de las 19:00 horas comenzó una ligera lluvia en la zona, por lo que las personas que paseaban en este espacio sacaron sus paraguas o se pusieron los gorros de sus sudaderas o chamarras para evitar mojarse.

Debido a esta lluvia tenue, algunos elementos de este segundo piso peatonal fueron cubiertos con bolsas de plástico.

Debido a la lluvia, algunos elementos del segundo piso peatonal fueron cubiertos con bolsas de plástico. Foto: Omar Díaz / EL UNIVERSAL

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Se pudo apreciar a parejas y familias paseando por este lugar y sacando videos y fotografías para retratar el momento. Algunos pequeños y no tan pequeños se asombraban por las esculturas de perros y por las fuentes cápsulas que engalanan este lugar.

Un joven en patineta fue advertido por policías que no podía usarla. “Tal vez después, pero ahorita no”. Otras personas iban con su perro y otros en bicicleta.

Personal de limpia barría este paso elevado para mantenerlo limpio.

🚇La conexión entre el Jardín Flotante y el Metro Chabacano se mantiene cerrada



para bajar las personas deben regresar al Metro San Antonio Abad#VIDEO: @omarogd | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/uuykBTR8We — El Universal (@El_Universal_Mx) June 10, 2026

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