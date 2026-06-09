Un día después de la inauguración del Jardín Flotante Tlalpan, que va de Pino Suárez a Chabacano, aún presenta áreas incompletas, inclusive, se observó a trabajadores realizando labores en los puentes peatonales que siguen cerrados y no conectan con la estructura elevada.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que la rampa que conectará el espacio con la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro permanece sin concluir; la entrada se encuentra delimitada por una reja metálica cerrada.

Detrás de la estructura se observó que el piso ya fue colocado y no había personal laborando.

Las escaleras y elevadores de acceso en las calles Severo Amador y José María Roa Bárcenas continúan en construcción.

En el acceso que da a la calle Severo Amador se observó a trabajadores realizando labores con taladros en los barandales y desplazando láminas blancas.

En la calle José María Roa Bárcenas se observó que las escaleras de un puente peatonal no están completas y que el elevador sólo tiene la estructura metálica.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, afirmó que se trabaja para concluir con las obras de renovación en la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, que conectará con el jardín, para así “cerrar el ciclo” de obras en este punto de la capital.

“Estamos trabajando con el Metro, para que en los próximos días también, la estación Chabacano se pueda concluir, y así cerrar el ciclo de la obra en Tlalpan”, dijo.

En conferencia de prensa, el secretario defendió la inversión que se hizo para la construcción del Jardín Elevado cuyo monto asciende a mil 913 millones 934 mil 356 pesos procedentes del FIMAS, de acuerdo con la plataforma de transparencia que habilitó el Gobierno.

Junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, descartó que haya un “sobreprecio” para la construcción de la obra, pues afirmó que se trata de un contrato “a precio alzado”, por lo que el monto que se estableció al momento de firmar, estuvo congelado.

Resaltó que se hizo “una valoración” del costo de esta obra, que se inauguró el domingo pasado, respecto a otras obras similares desde puentes vehiculares o vías para transporte público en el segundo piso, tras lo que señaló que se pagó lo justo.

En la zona, debido a las intensas lluvias del lunes, se formaron charcos en algunas zonas del parque; los más grandes se hicieron a la orilla del recorrido, pese a la presencia de coladeras.