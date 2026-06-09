Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles continuarán las lluvias fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional debido a la interacción de los remanentes de la baja presión Boris el golfo de México y el mar Caribe.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más intensas se registrarán en Colima, la costa de Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros, con riesgo de inundaciones, deslaves, aumento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos en zonas urbanas.

También se prevén lluvias muy fuertes en Jalisco, Guerrero y Tabasco, mientras que entidades como Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias de moderadas a fuertes durante la jornada.

Lee también Se preparan ante impacto de tormenta Boris

Para el Valle de México, se pronostica lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles afectaciones viales.

Además de las precipitaciones, se mantendrá el oleaje elevado en distintas zonas costeras del Pacífico mexicano. Las costas de Oaxaca y Chiapas registrarán olas de entre 2.5 y 3.5 metros de altura, mientras que en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se esperan olas de entre 2 y 3 metros.

Por su parte, gran parte del norte y noroeste del país continuará bajo los efectos de temperaturas altas. Sonora podría superar los 45 grados Celsius, mientras que Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa alcanzarán máximas de entre 40 y 45 grados. También se esperan temperaturas de entre 35 y 40 grados en entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lee también Activan Plan Marina y Plan DN-III-E por avance de tormenta tropical "Boris"; Sheinbaum llama a atender avisos oficiales

La onda de calor persistirá principalmente en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde las condiciones de calor extremo continuarán durante las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, especialmente en las entidades con pronóstico de lluvias intensas, debido al riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de cuerpos de agua.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

aov/bmc