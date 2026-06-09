Nación | 09-06-26 | 21:44 | Actualizada | 09-06-26 | 21:44 |

Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles continuarán las lluvias fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional debido a la interacción de los remanentes de la baja presión el golfo de México y el mar Caribe.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más intensas se registrarán en Colima, la costa de Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros, con riesgo de inundaciones, deslaves, aumento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos en zonas urbanas.

También se prevén en Jalisco, Guerrero y Tabasco, mientras que entidades como Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias de moderadas a fuertes durante la jornada.

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Para el Valle de México, se pronostica lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles afectaciones viales.

Además de las precipitaciones, se mantendrá el oleaje elevado en distintas zonas costeras del Pacífico mexicano. Las costas de Oaxaca y Chiapas registrarán olas de entre 2.5 y 3.5 metros de altura, mientras que en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se esperan olas de entre 2 y 3 metros.

Por su parte, gran parte del norte y noroeste del país continuará bajo los efectos de . Sonora podría superar los 45 grados Celsius, mientras que Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa alcanzarán máximas de entre 40 y 45 grados. También se esperan temperaturas de entre 35 y 40 grados en entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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La onda de calor persistirá principalmente en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde las condiciones de calor extremo continuarán durante las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, especialmente en las entidades con pronóstico de lluvias intensas, debido al riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de cuerpos de agua.

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aov/bmc

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