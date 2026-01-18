Más Información

Las gringas son un platillo emblemático de México y consisten en una tortilla caliente rellena de queso derretido con . Es común encontrarlas en fondas, puestos callejeros y locales de antojitos típicos.

Incluso en muchas taquerías se preparan con tortilla de harina, pero lo versátil de este platillo es que admite otras preparaciones a base de tortilla de maíz y hasta con pencas de nopales.

Como muestra, la youtuber Doña Ángela comparte una para darles el mismo sabor que "De Mi Rancho a Tu Cocina”.

El bistec bien dorado en manteca aporta sabor y textura a las gringas. Foto: YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"
¿Cuál es el origen de las gringas?

Según , las surgieron a finales de los años 60 en una taquería de la colonia Anzures, cuando dos estudiantes estadounidenses solicitaron que la carne de sus tacos se sirviera dentro de una quesadilla.

Aquella combinación comenzó a pedirse “como la gringa”, nombre que con el tiempo quedó para designar esta preparación que hoy forma parte de la gastronomía mexicana.

Hoy en día, este platillo se prepara con distintos tipos de carne y una de sus versiones más solicitadas es la gringa de bistec. Aunque en Internet hay muchas recetas para cocinarlas, la de Doña Ángela utiliza ingredientes que le dan un sabor de rancho inconfundible.

Receta de gringas estilo "De Mi Rancho a Tu Cocina"

A través del canal de YouTube “De Mi Rancho a Tu Cocina“, explica cómo hacer gringas de bistec con tortillas de maíz y solo necesitas lo siguiente:

Ingredientes:

  • 300 g de bistec de res
  • 1/2 cebolla
  • 1 ramo de cilantro
  • Manteca de cerdo
  • Tortillas de maíz
  • Queso que gratine
  • Sal y pimienta negra

Procedimientos:

  • En una sartén coloca suficiente manteca y fríe el bistec hasta que quede dorado; sazona con sal y pimienta negra al gusto.
  • Mientras se cocina la carne, pica la cebolla y el cilantro finamente. Reserva.
  • En otra sartén agrega un poco de manteca y fríe dos tortillas de maíz. Sobre ellas, coloca el queso para que se gratine;en seguida, añade la carne, cebolla y cilantro al gusto.
  • Encima de esta mezcla, coloca una segunda tortilla.
  • Después, prepara una tortilla adicional solo con queso y coloca boca abajo para sellar la gringa, dándole una textura crujiente por fuera y suave en el centro.
  • Acompaña este antojito con salsa roja o verde, según tu preferencia.

Las gringas son una muestra de cómo la se transforma, pero mantiene su esencia. ¿Ya has habías probado?

