¿Durante tu infancia, te pasaba que te hacían de pollo cuando te sentías mal o cuando hacía frío? ¡Hay una razón científica detrás de ello!

Hoy en Menú, te contamos para qué sirve la sopa de pollo, y te compartimos una receta de sopa de pollo cremosa que sin duda querrás preparar durante estos días de frío.

¿La sopa de pollo ayuda al sistema inmune?

De acuerdo con Pasture Bird, la sopa de pollo es una receta casi universal, pues es posible encontrar diferentes variaciones de esta en cocinas como la griega, china, vietnamita, y hasta en platillos típicos judíos.

Pero no se trata solo de una receta, en estas distintas cocinas el mensaje de una sopa de pollo es el mismo: que te sientas mejor. Y esto no es una costumbre sin fundamento, pues fuentes como Mom’s Meals Nutrition sugieren que la ciencia respalda esta creencia de que la sopa de pollo alivia malestares y protege el sistema inmune.

Foto: Freepik.

El secreto, menciona la fuente, está en el contenido de todos sus ingredientes. El fondo de la sopa, por ejemplo, es una excelente fuente de ácidos grasos esenciales, proteína, hierro, y selenio.

Leer también: Beneficios de comer chirimoya

El pollo, por su parte, es rico en selenio y vitaminas B3 y B6. Esto es complementado por las vitaminas C, K, y betacarotenos de las verduras que comúnmente se usan para preparar esta sopa.

En conjunto todos estos nutrientes, hacen de la sopa de pollo un platillo que, de acuerdo con Verywell Health, ayuda a:

Aliviar síntomas del resriado como la tos, garganta irritada, y congestión nasal.

Proteger el sistema inmune.

Mejorar la digestión.

Mantenerte hidratado.

¿Cómo hacer sopa de pollo cremosa para los días de frío?

Para que cuides tu salud durante esta temporada de frío, aquí te dejamos una receta casera de sopa de pollo cremosa originalmente compartida por Sally McKenney, autora de libros de cocina como Sally’s Baking 101 Cookbook y creadora del blog Sally’s Baking Addiction.

Sopa de Pollo Cremosa – 70 minutos

Ingredientes

1 cucharada (14 g) de mantequilla sin sal

3/4 taza (100 g) de cebolla amarilla picada (1/2 cebolla grande)

1 taza (120 g) de zanahorias cortadas en rodajas o en cubitos (1-2 zanahorias grandes o un puñado de zanahorias baby)

1 taza (120 g) de apio cortado en rodajas o en cubitos (2-3 tallos)

2 dientes de ajo picados

1/4 taza (31 g) de harina para todo uso (cucharada y nivelada)

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta molida fresca

1 cucharadita de hojas de tomillo seco (o 2 cucharaditas de tomillo fresco)

1/2 cucharadita de orégano seco (o 1 cucharadita de orégano fresco)

8 tazas (1,92 litros) de caldo de pollo (recomiendo bajo en sodio)

1 papa mediana, pelada y cortada en cubitos (alrededor de 1 y 1/2 tazas o 280 g)

2 tazas (aproximadamente 250 g) de pollo cocido desmenuzado o picado

1 taza (240 ml) de leche entera o semidescremada

3-4 tazas (aproximadamente 112-150 g) de fideos anchos de huevo sin cocer (u otra pasta seca)

Leer también: Frutas que aportan vitamina C, pero que no son cítricos

Preparación

Derrita la mantequilla en una olla grande o en un horno holandés (de 4 cuartos o más) a fuego medio. Agregue la cebolla, las zanahorias, el apio y el ajo. Cocine, revolviendo ocasionalmente, durante 5 minutos o hasta que las verduras se hayan ablandado. Agregue la harina, la sal, la pimienta, el tomillo y el orégano, y cocine durante 2 minutos.

A continuación, agregue el caldo de pollo y la papa. Revuelva todo rápidamente y luego aumente el fuego a medio-alto. Lleve la sopa a ebullición, sin remover, y hierva durante 3 minutos. Reduzca el fuego a medio-bajo, tape parcialmente la olla y deje cocer a fuego lento durante 25 minutos o hasta que las papas se hayan ablandado. Pruebe la sopa y añada más condimentos al gusto, si lo desea.

Añada el pollo, la mezcla de leche y nata y los fideos. Cocine durante 10 minutos hasta que los fideos estén tiernos y la sopa se haya espesado. Vuelva a probar la sopa y añada más condimentos al gusto. Sirva caliente.

Cubra y guarde las sobras en el frigorífico hasta una semana. Para recalentar, simplemente viértala en una olla a fuego medio y cocínela hasta que esté caliente. Si está demasiado espesa, añada más caldo de pollo a las sobras. (La sopa se espesa en el frigorífico, ya que los fideos y las papas absorben el líquido).

Foto: Freepik.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters