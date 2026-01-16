Más Información

Cuando piensas en vitamina C, lo más común es que lo relaciones con naranjas, limones, mandarinas, y quizá toronjas; pero hay muchas otras frutas que también aportan esta vitamina en cantidades importantes.

Por ello, hoy en , te compartimos algunas de las frutas que tienen vitamina C, pero que no son cítricos; para que disfrutes de sus beneficios y le des un toque de variedad a tu dieta.

¿Qué es la vitamina C?

Fuentes como Medline Plus y National Institutes of Health dicen que la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble; es decir, que se disuelven en agua y salen del cuerpo a través de la orina.

Foto: Unsplash.
Foto: Unsplash.

A diferencia de otros animales, el ser humano no es capaz de sintetizar vitamina C, por lo que requiere de su consumo complementario como parte de su dieta regular. Debido a esto, es una gran ventaja que puedas encontrar vitamina C en una gran variedad de alimentos.

¿Para qué sirve la vitamina C?

De acuerdo con Healthline, la vitamina C actúa como un antioxidante, de modo que ayuda a:

  • Fortalecer el sistema inmune
  • Producir neurotransmisores
  • Sintetizar colágeno
  • Absorber el hierro
  • Mejorar la salud cardiovascular
  • Curar heridas
  • Reparar y mantener huesos, dientes, y articulaciones

Cabe mencionar que, para disfrutar de todos estos beneficios, la dosis diaria recomendada de vitamina C es de 90 mg para hombres y 75 mg para mujeres, de acuerdo con Healthline y WebMD.

¿Qué frutas, además de los cítricos, contienen vitamina C?

Aunque la vitamina C suele relacionarse con los cítricos, huy una gran variedad de otros alimentos que también la contienes. Fuentes como WebMD, Healthline, y MedlinePlus, mencionan:

  • Kiwi: 70 mg por cada pieza mediana
  • Fresa: 85 mg por taza
  • Melón: 30 mg por cada media taza
  • Tomate: 20 mg por cada pieza mediana
  • Papaya: 90 mg por taza
  • Cereza colorada: 49 mg por taza
  • Escaramujo: 426 mg por cada 100 g
  • Guava: 125 mg por pieza
  • Lichi: 7 mg por pieza
Foto: Imagen creada con AI.
Foto: Imagen creada con AI.

Asimismo, también es posible encontrar vitamina C en mango, piña, frambuesas, sandías, y algunos vegetales.

