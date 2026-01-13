Una dieta rica en frutas y verduras es la mejor manera de cuidar tu salud; sin embargo, todo en exceso hace daño.

En el caso de la piña, no es necesario un consumo excesivo prolongado para que te haga daño y hoy en Menú te explicamos algunos de los efectos secundarios de comer piña, para que midas tus porciones y puedas disfrutar de todos sus beneficios sin preocuparte por sus contraindicaciones.

¿La piña es una fruta?

Sí, aunque también es mucho más compleja que eso. La base de datos DRUGS, menciona que la piña, pese a ser una fruta, también podría ser considerada un tipo de flor debido a la forma en que se desarrolla.

La piña que te comes se forma alrededor del tallo y el característico patrón de la cascara se forma cuando pequeñas flores que le rodean se secan. Por lo que, si bien es una piña, la piña es técnicamente una flor.

Foto: Unsplash.

¿Es bueno comer piña?

Aunque no se recomienda en exceso, comer piña supone importantes beneficios para tu salud, pues es una gran fuente de compuestos como vitamina C, manganeso, y enzimas.

Healthline, por ejemplo, dice que 165 g de piña aportan:

78.9 mg de vitamina C

0.185 mg de vitamina B6

0.181 mg de cobre

180 mg de potasio

19.8 mg de magnesio

0.478 mg de hierro

Asimismo, la piña es rica en antioxidantes y enzimas digestivas que ayudan a mejorar la salud cardiovascular y absorber nutrientes, respectivamente.

¡Y eso no es todo! Fuentes como Healthline y Everyday Health también insisten en que comer piña potencialmente puede:

Aliviar dolor articular.

Prevenir el cáncer.

Proteger de radicales libres.

¿Comer mucha piña hace daño?

Pese a sus muchos beneficios, comer piña en exceso podría tener algunos efectos secundarios que opacan todo lo bueno que hace por tu salud. Healthline y Everyday Health mencionan algunos de ellos:

Debido a su alto contenido de fibra, comer mucha piña puede provocar inflamación, cólico, y gas.

Malestar estomacal y ardor al masticar, especificamente para las personas sensibles a la bromelaína, enzima que ayuda a digerir proteína, incluso las que se encuentran en tu boca.

Foto: Unsplash.

Sin embargo, los efectos secundarios de comer piña suelen ser más graves en personas intolerantes o alérgicas a esta fruta. Esto puede manifestarse en:

Diarrea

Nauseas

Dolor de cabeza

Acidez estomacal

Dolor abdominal

Vomito

Mareo

Desmayo

Inflamación en labiosa, cara, legua, garganta

Choque anafiláctico (rección alérgica severa que debe ser atendida de inmediato)

