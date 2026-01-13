El hinojo es una de esas plantas que crecen en cualquier parte del mundo, pero eso no es todo; también hay muchas maneras de consumirlo.

Hoy en Menú te hablamos de una en particular y además, te explicamos los beneficios de tomar té de hinojo. ¡Toma nota!

¿Qué es el hinojo?

El hinojo, de acuerdo con información compartida por Healthline, es un vegetal nativo del mediterráneo. Cada parte del hinojo (bulbo, hojas, y semillas) es comestible y, de hecho, forma parte de la cocina alrededor del mundo.

Ello debido a que, pese a ser nativo del mediterráneo, es posible encontrar hinojo en distintas partes del mundo. El bulbo y las hojas se comen cocinados o crudos en ensaladas y pastas.

Foto: Unsplash.

Sus semillas, por otro lado, se usan como especias a la hora de hornear, para sazonar carnes, o preparar bebidas.

Asimismo, el hinojo es una excelente fuente de potasio, sodio, fosforo, y calcio. Una sola pieza de hinojo aporta 72.8 calorías, 17.2 g de carbohidratios, 2.91 g de proteína, 0.4 g de grasa, y 7.28 g de fibra.

¿Cuáles son los beneficios del hinojo?

Claro que el aporte nutrimental del hinojo no es lo único que vale la pena tomar en cuenta al momento de agregarlo a tu dieta. Fuentes como Anadolu Medical Center Hospital y Healthline, sugieren que el hinojo (crudo, cocinado, o en infusión) tiene múltiples beneficios potenciales para tu salud, tales como:

Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Ayuda a controlar los niveles de azúcar y colesterol en la sangre.

Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Podría ayudar a controlar los síntomas de la ansiedad.

Mejora los síntomas de colón inflamado.

Foto: Imagen creada con AI.

Asimismo, Helthline también menciona que el consumo de infusiones de hinojo, en particular, puede ayudar a:

Aliviar síntomas de la tos y el resfriado común debido a sus propiedades antivirales y antimicrobianas.

Mejorar la calidad del sueño y sobrellevar padecimientos de insomnio.

Promover la digestión y aliviar molestias estomacales.

Prevenir el mal aliento.

Aumentar la calidad y cantidad de leche que producen las personas lactantes.

¿Cómo se hace el té de hinojo?

Y para que disfrutes de los beneficios del té de hinojo, aquí te dejamos las recomendaciones de Healthline y Anadolu Medical Center Hospital para preparar té de hinojo en casa:

Poner a secar algunas semillas de hinojo. Puedes hacerlo al sol durante 3 días, o en horno de microondas durante 30 segundos.

Muele las semillas secas.

Hierve una taza de agua y añade las semillas molidas al agua. Deja reposar durante 10 minutos.

Cuela la infusión y disfruta con una cucharadita de miel o solo.

