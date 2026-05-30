La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 30 de mayo se tiene prevista una marcha de la comunidad nudista que partirá a las 9:30 horas del Auditorio Nacional rumbo al Parque de la Amistad.

El comité Hasta Encontrarles marchará a las 10 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, con la finalidad de visibilizar que en México el crimen de lesa humanidad sigue vigente.

Colectivos de búsqueda de personas realizarán la pega de fichas de búsqueda de personas en inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentrará a partir de las 9 horas en la sede de Belisario Domínguez, colonia Centro, para realizar un foro en defensa de la seguridad social, espacio de análisis, reflexión y organización.

Familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en México realizarán una jornada de acción de memoria por las y los periodistas asesinados y desaparecidos en México, a partir de las 9 horas en la Esquina de la Información.

El Frente Memero Subersivo se manifestará en la Embajada de Los Estados Unidos, en la colonia Irrigación, contra el intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos.

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La Asamblea Interuniversitaria Pro Palestina se reunirá en la Ágora del Jardín Santiago Felipe Xicoténcatl, a las 12 horas, para organizar el plan de acción a seguir en contra de las obras y el impacto urbano derivados de los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El Movimiento Arte Protesta se reunirá a las 14 horas, en el Palacio de Bellas Artes, para llevar a cabo actividades artísticas y culturales en rechazo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El Colectivo de Lucha Estudiantil Revolucionaria Aragón se manifestará a las 16 horas, en el Reloj de cuenta regresiva para el Mundial, en Paseo de la Reforma. Van a realizar diversas actividades culturales y jugarán un partido de fútbol para denunciar el impacto negativo de las obras y políticas implementadas por la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

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afcl