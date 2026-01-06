Los tacos de suadero son todo un clásico de la cocina callejera mexicana. Existen en ese plano atemporal que te permite encontrarlos en la mañana, tarde, o noche; y van bien en cualquier ocasión.

Sin embargo, y pese a que se trata de un platillo relativamente sencillo, el sabor del suadero no es uno que se pueda lograr con cualquier tipo de carne. Y hoy en Menú te ayudamos a elegir la mejor carne para hacer tacos de suadero en casa.

¿Cuál es la mejor carne para hacer tacos de suadero?

¿Sabías que el suadero podría ser considerado un tipo de carne? ¡Así es! Más que una preparación, la palabra “suadero” se refiere a un corte específico de la carne. De hecho, de acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el suadero se define como “Nombre que recibe la carne grasa de res que se encuentra pegada a la parte interior de la piel, y que contiene finas capas de carne”.

Fuentes como The Curious Mexican, mencionan que la carne de suadero es muy parecida al filete de falda; sin embargo, esto no significa que sea sustituible.

Foto: Flickr.

Redbuchef, por ejemplo, dice que esta carne “proviene del cuarto medio de la res, específicamente de la parte externa de la falda, color rojo a rosado que inicia en la bragadura hasta el inicio de los cartílagos de las costillas doceava y treceava de la res, se retira la grasa de la parte interna”.

Es muy importante que sea de esta parte de la res, pues “es un corte duro con fibra muscular marcada, con muy alto contenido de grasa”. Por lo que, de usar cualquier otro tipo de carne, no sería posible replicar el sabor exacto de los típicos tacos de suadero mexicanos.

Así que, la próxima vez que quieras hacer tacos de suadero en casa, ve a tu carnicería más cercana y pide “suadero” o “carne para suadero”.

¿Cómo hacer tacos de suadero en casa?

Y para que no te quedes con el antojo, aquí te dejamos el paso a paso, compartido por Larousse Cocina, para hacer tacos de suadero en casa. ¡Toma nota!

Tacos de suadero – 2 horas (32 tacos)

Ingredientes

Salsa taquera

300 g de tomates

1 diente de ajo

¼ de cebolla

3 chiles de árbol

1 chile guajillo

2 cucharadas de aceite

sal al gusto

Suadero

1½ kg de suadero de res, cortado en trozos medianos

50 g de sal

1½ tazas de tazas de agua

500 g de manteca de cerdo

1 cebolla grande, cortada en cubos medianos o 5 cebollitas de cambray sin rabo

Terminado

tortillas de maíz al gusto

cilantro picado finamente al gusto

cebolla picada finamente al gusto

limones cortados en mitades al gusto

Foto: Flickr.

Preparación

Salsa taquera

Hierva en una cacerola con suficiente agua los tomates, el ajo, la cebolla, los chiles y el cilantro durante 15 minutos. Licúelos.

Caliente el aceite en una olla pequeña, fría la salsa durante 5 minutos o hasta que esté ligeramente espesa. Agregue sal al gusto y reserve.

Suadero

Mezcle en un tazón los trozos de suadero con la sal.

Caliente 1 taza de agua y la mitad de la manteca de cerdo en una olla grande; añada los trozos de suadero y deje que se cocinen durante 1 hora y media, moviendo ocasionalmente.

Agregue ½ taza de agua, el resto de manteca y los cubos de cebolla o las cebollitas de cambray; deje que se cocinen durante 30 minutos o hasta que la manteca adquiera un color marrón.

Terminado

Corte el suadero en trozos más pequeños.

Distribuya la carne en las tortillas de maíz para hacer los tacos. Acompañe con la salsa taquera, las cebollas confitadas, cebolla y cilantro picado y limones en mitades.

