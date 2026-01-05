La Rosca de Reyes es ya una tradición en la cultura mexicana. Este pan horneado en forma de óvalo, simulando una corona, cubierto con azúcar, ate y fruta cristalizada ha despertado la creatividad de panaderos alrededor de México, por eso en Menú nos dimos a la tarea de buscar las mejores.

Buenos Díaz

El restaurante presenta tres variedades, preparadas con ingredientes de alta calidad y un toque artesanal: Rosca Tradicional ($49.00) suave, aromática y decorada con frutas confitadas y azúcar. Rosca de Chocolate ($76.00) rellena de crema batida de chocolate y láminas de fresa fresca. Rosca de Queso con Zarzamora ($76.00) rellena de crema batida de queso tipo Philadelphia y zarzamora fresca. Disponible hasta el 8 de enero.

Dirección: Londres 130, colonia Juárez.

Pastelería Amado

La rosca de Reyes de la pastelería del Hyatt Ragency México City destaca por su sabor tradicional y una puesta en escena que invita a comerla sin dejar boronas. Lleva costras de azúcar, higos y naranjas cristalizadas, así como ate de membrillo. Va desde los $350.00 a los $850.00

Dirección: Campos Elíseos 204, Polanco

Cervecería Yeccan

Realizada este año en colaboración con Leonora Panadería. La receta se inspira en el babka, pan clásico de Europa del Este, e incorpora la cerveza “Hecha en el Invierno”, la Russian Imperial Stout de temporada de Yeccan, como ingrediente clave. Disponible bajo pedido hasta el 7 de enero. Precio: $550.00

Dirección: Chiapas 208, colonia Roma Norte.

Jasso Bakery

Si lo tuyo son las nuevas interpretaciones y gestionar mejor tus porciones, los cupcakes de rosca de reyes son para ti: pan recién horneado con acentos a naranja y toques de fruta cristalizada en una presentación individual. Cada cupcake incluye un muñequito. Los costos son de $80 por pieza o bien, $320 por caja de 4 piezas o $480 por caja de 6 piezas.

Pide en: jasobakery.com.mx

Ladurée

Su rosca está elaborada con masa brioche perfumada con naranja y canela, decorada con higos, limón y naranja confitadas, así como cerezas amarenas, y se presenta en sus clásicas cajas de colores pasteles, ideales para regalar. Está disponible en la boutique de Polanco para 2 personas a $185.00 o en formato familiar para 8 a 10 personas a $695.00

Dirección: Julio Verne 93, Polanco

Aromas Delicias Cotidianas

Esta panadería ofrece dos versiones de rosca de reyes, cada una para 12 personas y 4 figuras del niño Dios adentro.

La primera, una rosca tradicional, elaborada a partir de masa de concha con cubierta de vainilla y chocolate, con ate, higo y cereza. Y, la segunda, una rosca de chocolate Dubái: masa de concha, cubierta de vainilla y chocolate, rellena de crema de pistache y terminada con chocolate semiamargo, pistache y kataifi.

El precio de la rosca de concha tradicional es de $550, mientras que la rosca de chocolate Dubái tiene un costo de $995.

Direcciones: Monte Everest 770, Lomas de Chapultepec y Plaza Parque Duraznos 39, Bosques de las Lomas.

Buñuelo

La panadería Buñuelo, de los hermanos Ariana, Julio y Carlos González, presenta la versión clásica de rosca de reyes, horneada con masa de bizcocho de naranja, ate de manzana, membrillo y tejocote, y terminada con almendra fileteada y naranja deshidratada, por un precio de $439. Entregas en sucursal del 3 al 10 de enero. Es indispensable hacer un anticipo del 100% para asegurar tu pedido.

Dirección: Alcanfores 44-2, Jardines de San Mateo.

Casa Ó

Tendrá 2 versiones de rosca. Del 18 de diciembre al 6 de enero, podrás disfrutar de la rosca de pan de brioche con almendra, galleta de vainilla y almendra tostada, así como de la versión rellena de crema de queso con miel de agave y ate de guayaba.

La rosca de almendra tiene un precio de $450.00 La versión rellena de crema de queso cuesta $690.00 y también puede pedirse por rebanada a $65.00

Direcciones: Monte Líbano 245, Lomas de Chapultepec y Altavista 147, San Ángel Inn

Rulce

Este año Rulce dedicó su rosca a los capibaras, está elaborada con masa tradicional aromatizada con ralladura de limón amarillo y naranja, decorada con costras crujientes de vainilla y chocolate, dulce de leche, crumble de nuez y naranjas confitadas. Lo que la hace aún más especial es su formato para compartir que permite tomar una porción individual sin necesidad de cortar con cuchillo. El precio de la Rosca para 8 personas con 3 figuras (2 capibaras y 1 niño Dios) $650.00

Dirección: Coahuila 13, colonia Roma Norte

Kies

Esta versión de rosca de reyes fusiona los sabores tradicionales mexicanos con la crujiente textura de las galletas estilo NY de Kies, su postre estrella. Tiene base de suave pan perfumado con azahar, naranja y limón amarillo, costra de azúcar de vainilla y chocolate, se decora con las tradicionales tiras de ate de frutas e incorpora crumble (galleta desmoronada) de galleta y crema de avellana. Disponible hasta el 15 de enero por $600.00 o $70.00 por rebanada.

Dirección: Dr. Atl 238, Santa María la Ribera.

Tagers

Tagers restaurant & bakery preparo 6 versiones de rosca de reyes. La tradicional con corteza de vainilla y chocolate, decorada con selecto ate frutal y cerezas rojas al marrasquino y crumble de almendras crocantes. Otra es la bañada en crema de galletas Lotus Biscoff, corteza de mantequilla, crocante crumble de almendras y rellena de suave queso crema con un toque de canela. Una más de dulce de leche y nueces con relleno cremoso. La cuarta versión es horneada con nata, miel y mantequilla. La quinta es de puro chocolate: está rellena de Nutella y chocolate Kinder. Además tiene costra de chocolate, conejitos de chocolate Turín, Ferrero, rocas de Crunch, y crocante crumble de avellanas. Y no podía faltar la rellena de nutella con costra de vainilla y chocolate, crumble crocante de avellanas, ate, cerezas y azúcar glass.

Sucursales: 4 en Puebla y una en CDMX, Avenida de La Paz 40, San Ángel.

Falling Piano

Una de las cervecerías artesanales más importantes de la CDMX reinventó la forma en que disfrutamos de la rosca de reyes. Ellos presentaron una cerveza de rosca de reyes: una Pastry Cream Ale con Rosca de Reyes de guayaba. Una explosión de sabores que conjunta lo mejor de la cerveza artesanal con el delicioso pan del 6 de enero. Costo: $110.00 por lata.

Disponible en: la bodega de Falling Piano y en el tasting room en Coahuila 99, colonia Roma Norte.

Croque Voyage

Una de las panaderías más famosas de Coyoacán presentó 3 roscas especiales esta temporada. La "Rolsca", un cinnamon roll recién horneado, con el toque cítrico de una rosca de reyes. Bañada en frosting de queso crema. La Rosca Croissant hecha con masa de hojaldre francés rellena de una crema artesanal de pistache. Y la Tradicional con notas de anís estrella y ralladuras cítricas frescas. La mediana tiene un costo de $450.00 y la grande $800.00

Dirección: Av Miguel Hidalgo 76A, San Lucas, Coyoacán.

