Consumida tradicionalmente el 6 de enero, la rosca de reyes es un alimento imperdible para comenzar el año. Deliciosa y disponible en diferentes presentaciones, a veces es inevitable no medirse en las porciones que comemos de este pan.

Si eso es una preocupación para ti, en Menú te contamos cuántas calorías aporta un trozo.

Conocer las calorías de la rosca de reyes permite hacer un consumo responsable. Foto: Freepik

¿Qué tan saludable es comer rosca de reyes?

El maratón Guadalupe-Reyes es uno de los periodos en los que más se descuida la alimentación, debido a la variedad de platillos y postres disponibles durante las celebraciones de diciembre y principios de enero.

En las fiestas de temporada, las personas están más expuestas a consumir alimentos con alta densidad calórica, así como bebidas alcohólicas y preparaciones ricas en grasas, azúcares y sodio, esto de acuerdo con la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C.

Y uno de esos postres es la rosca de reyes, que forma parte de la tradición católica y simboliza la búsqueda del niño Jesús por los reyes magos, así lo indica un artículo de la revista UNAM Global.

Disfrutar la rosca de reyes es posible manteniendo una alimentación balanceada. Foto: Freepik

Debido a su disponibilidad durante los festejos y la variedad de recetas, es importante conocer el impacto de la rosca de reyes en el bienestar nutricional.

Este pan se elabora con harina, sal, azúcar, levadura, agua, mantequilla y huevo, además de semillas de anís o ralladura de naranja y frutas cristalizadas (principalmente higo, acitrón y ate de color rojo). Por sus mismos ingredientes puede clasificarse dentro del grupo alimenticio de los carbohidratos.

En promedio, un trozo de 50 g puede aportar de 186 a 250 calorías, pero eso no es todo. Según el contador nutricional FatSecret, es porción también contiene:

7 g de grasa

29 g de carbohidratos

3.3 g de proteínas

24 mg de colesterol

9 g de azúcar

131 mg de sodio

Aunque es importante mencionar que dichos valores nutrimentales varían si la rosca tiene relleno (nata, chocolate, crema pastelera, etcétera), por la cobertura (con trozos de frutos cristalizados, chispas de chocolate, lechera, entre otros) y decoraciones adicionales como figuras comestibles, galletas y mucho más.

La rosca, elaborada con masa dulce y frutas cristalizadas, forma parte de las tradiciones del Día de Reyes en México. Foto: Freepik

Recomendaciones para disfrutar la rosca de reyes

Comer porciones moderadas y acompañar la rosca de reyes con bebidas como café sin leche o té son algunas de las recomendaciones más apropiadas para mantener un balance alimenticio.

Y es que acompañar una rebanada de este pan con preparaciones como el chocolate caliente incrementa de manera significativa la ingesta de calorías.

Por ejemplo, la guía del Instituto Mexicano del Seguro Social señala que una taza de chocolate caliente (de 240 mililitros) aporta aproximadamente 288 calorías. Sumando las que contiene el trozo de rosca, el consumo sería de hasta 457 o más.

Si bien mejorar la alimentación es uno de los propósitos de principio de año para muchas personas, Mariana Isabel Valdés Moreno, académica y nutricionista de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, explica que no es necesario someterse a dietas extremas o rutinas de ejercicio extenuantes.

La mejor opción para disfrutar los alimentos de temporada, es comerlos con moderación. Además de tu rosca de reyes como postre, mantén la ingesta de verduras con fibra, frutas con antioxidantes, cereales naturales con vitaminas y proteína.

La rosca de reyes no tiene por qué ser vista como un producto "engordante", sino como un postre tradicional que puede disfrutarse al elegir porciones adecuadas y acompañarla con bebidas saludables.

