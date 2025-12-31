La sustentabilidad es uno de esos temas que, más que preocuparnos, parecen estar en boga últimamente. Particularmente en lo que refiere a la comida, difícilmente vas a encontrar un lugar que sea realmente sustentable.

Sin embargo, ello no quiere decir que no valga la pena implementar prácticas que hagan todo lo posible para reducir la huella de crabono de los centros de consumo. Así que, hoy en Menú, te contamos de un restaurante en Tepoztlán que no deja de intentarlo.

Cocina farm to table en Tepoztlán

Con una impresionante vista al Tepozteco, Parcela es uno de esos lugares que no te puedes perder la próxima vez que vayas a Tepoztlán. Su filosofía es simple y gira en torno a impactar lo menos posible al medio ambiente, pero sin dejar de lado una experiencia gourmet imperdible.

La cocina de Parcela hace uso de ingredientes locales y apoya a los pequeños productores; sin embargo, la principal fuente de insumos de este restaurante en Tepoztlán es su propio huerto. Aquí, se cultivan frutos y vegetales que, más allá de no dañar el suelo, ayudan a regenerar la tierra y favorecen las condiciones de cada ciclo de siembra.

Claro que eso no es todo, pues todo lo que no se usa en Parcela, se distribuye a otros restaurantes como La Veladora en Casa Fernanda. Y la merma, junto con el resto de los desechos orgánicos, son compostados para reducir tanto como sea posible la huella de carbono del lugar.

Además, una de las más grandes ventajas de este lugar en el que la comida va “directo de la tierra a la mesa”, es que vas a poder disfrutar de estar rodeado de plantas. Incluso puedes dar un recorrido por los jardines y huertos de Parcela.

¿Qué comer en Parcela en Tepoztlán?

En lo que respecta al menú, hay opciones muy variadas que destacan elementos de la cocina contemporánea, pero siempre priorizando ingredientes locales cultivados orgánicamente. Aquí te dejamos algunos de los platillos que probamos nosotros en nuestra última visita a Parcela en Tepoztlán:

Tostada de maíz, huazontles, salsa de cacahuate con habanero y aguacate ($90.00 MXN)

Elotitos baby, mayonesa de chintextle, polvo de chiles con chapulín ($190.00 MXN)

Tartar de trucha (140 g), limón, cebolla encurtida, pistaches y cedrón ($320.00 MXN)

Sin embargo, cabe mencionar que el menú no es fijo y depende siempre de los ciclos de cultivo, por lo que es posible que encuentres opciones diferentes dependiendo la temporada en que visites este restaurante.

Por ejemplo, también tuvimos oportunidad de probar una deliciosa ensalada de uvas con jocoque y salsa macha, y un risotto con hongos imperdible.

Así que la próxima vez que te encuentres de visita en Tepoztlán, no dejes pasar la oportunidad de visitar Parcela.

Parcela

Dirección: Av. Ignacio Zaragoza 408, Santo Domingo, Tepoztlán, Mor.

