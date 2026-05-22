El Gobierno de la Ciudad de México anunció el arranque del Registro Digital Obligatorio para Plataformas y Anfitriones de Alojamiento Temporal en la Ciudad de México, para ello los anfitriones contarán con un plazo de 30 días.

En conferencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que esta disposición va en cumplimento con lo dispuesto en la Ley de Turismo vigente de la CDMX, por lo que este viernes se publicará la medida en la Gaceta Oficial.

Añadió que sólo se podrán registrar hasta tres alojamientos por anfitrión, ya que en caso de tener más se deberá constituir como un establecimiento mercantil.

Subrayó que si los anfitriones no realizan el registro no podrán operar, por lo que se hará una campaña de difusión.

Con este tipo de medidas, se busca que no se expulsen a vecinos para convertir sus edificios en alquileres turísticos temporales, así como para brindar seguridad jurídica y derechos a los huéspedes.

La mandataria detalló que las plataformas de alojamiento temporal deberán reportar los inmuebles que integran su oferta y el número de noches ocupadas, siempre bajo estricto apego a la protección de datos personales.

Las personas anfitrionas tendrán la obligación de acreditar la propiedad de los inmuebles y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección civil.

“Promovemos un turismo responsable con el entorno urbano, un turismo que contribuya a la prosperidad compartida y al arraigo comunitario, un turismo que no sea sinónimo de desplazamiento ni de expulsión de vecinos”, remarcó Clara Brugada.

Indicó que de acuerdo con varios análisis académicos y cálculos conservadores, hay más de 30 mil viviendas que funcionan como alojamientos temporales en las alcaldías centrales de la CDMX.

Los interesados para registrarse como anfitriones tendrán que entrar a la página estanciaeventual.cdmx.gob.mx.

Esta política pública abrirá paso a la Ley de Rentas Justas, Razonables y Aceptables, mediante la cual el gobierno propondrá nuevas disposiciones a la Ley de Turismo.

Entre ellas, contempla impedir la expulsión de habitantes para reconvertir viviendas en espacios de renta temporal y prohibir que edificios completos sean destinados a este modelo de alojamiento.

Asimismo, se impulsará un trato diferenciado para pequeños propietarios que destinen una parte de su vivienda al alojamiento temporal, con el objetivo de evitar afectaciones a economías familiares y reconocer esquemas de hospedaje de menor escala.

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