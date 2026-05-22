Una reforma recién estrenada necesita reforma. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para modificar la reforma judicial: aplazar la segunda elección a junio de 2028. El problema político es que esta no es cualquier reforma. La elección popular de jueces fue presentada por Morena como una conquista democrática. Claudia de Buen, ex presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, nos habla al respecto.

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La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin / México firma acuerdo comercial con la Unión Europea / Michelin presentó su edición 2026 en México. Además de otorgar estrellas, también las quitó.

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