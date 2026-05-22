Cannes.— Como ocurre ininterrumpidamente desde 2005, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) fue invitado a presentar una selección de cortometrajes mexicanos fuera de competencia en la Semana de la Crítica, la prestigiosa sección paralela del Festival de Cannes dedicada al descubrimiento de nuevas voces cinematográficas.

La proyección tuvo lugar en el Espace Miramar de Cannes y contó con la presencia de Daniela Michel, directora general y fundadora del FICM, y Alejandro Ramírez, presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Durante años, cineastas mexicanos han presentado aquí sus obras”, recordó Michel, quien agradeció la generosidad de la Semana de la Crítica por mantener vivo este intercambio.

La casa chica, uno de los cortos mexicanos en competencia. Foto: Cortesía

Los cortometrajes de la Selección Oficial de la 23ª edición del FICM (Festival Internacional de Cine de Morelia) fueron: "Casa chica", de Lau Charles; "Al borde del volcán", de Jorge Granados Ross; "Una parvada de estruendo", de Mariana Mendivil; y "La miel inmaculada", de Mauricio Calderón Rico.

Al borde del volcán, otra de las producciones de la selección oficial. Foto: Cortesía

“Es un honor para todo el equipo y para mí, presentar este cortometraje en un espacio tan extraordinario”, expresó Lau Charles en representación de los cineastas participantes.

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