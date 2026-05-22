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Metepec, Méx.— La Secretaría del Campo informó que contabilizan casi 300 hectáreas siniestradas por lluvias y granizadas en municipios del norte del Estado de México. La evaluación de predios y polígonos afectados continúa.
La titular de la dependencia, María Eugenia Rojano Valdés recordó que el gobierno estatal tiene abierto, de manera permanente, el Programa de Atención a Siniestros Agroclimáticos en el Campo Mexiquense (PASACME), bajo el cual se otorga un apoyo de 4 mil pesos por hectárea afectada, ya sea heladas, sequías, inundaciones o granizadas, con un tope de 12 mil pesos por productor.
En 2024 registraron 6 mil solicitudes por cuestiones climatológicas, y en 2025 se recibieron 6 mil 500, lo que representó un incremento del 10%.
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