No importa si no tienes tiempo o simplemente los últimos días del año acabaron con toda tu energía, la cena de Año Nuevo no tiene por qué ser tan complicada. Así que, ya sea que planees algo en casa o participes de un potluck con tus seres queridos, aquí te dejamos la solución.

Hoy en Menú, te compartimos una receta fácil y rápida de costillas glaseadas, ideal para la cena de Año Nuevo. ¡Para que te olvides de pasar todo el día en la cocina!

¿Son mejores las costillas de cerdo o las costillas de res?

Al seguir una receta de costillas, una de las partes más difíciles puede ser decidir qué tipo de costillas cocinar; de cerdo o de res. Y lo cierto es que muchas veces depende de los requerimientos de cada receta.

Tyson Foods menciona que las costillas de res son muy diferentes de las costillas de cerdo, por ejemplo:

Las costillas de res tienen más carne y son ideales para cocinarse a baja temperatura y por más tiempo, mientras que las costillas de cerdo se cocinan más fácil y rápido.

Las costillas de cerdo suelen absorber muy bien las especias y marinados, pues no tienen un sabor muy fuerte, mientras que las costillas de res tienen un sabor potente que va mejor con un sazonado simple.

Cocinar costillas de cerdo suele ser más barato que cocinar costillas de res.

Y hoy te compartimos una receta para preparar costillas de cerdo, así que no te preocupes por tener que cocinar todo el día o gastar de más.

¿Cómo hacer costillas glaseadas fácil y rápido para la cena de Año Nuevo?

Aquí te dejamos la receta de costillas glaseadas de Julija Steponavičiūtė, creadora del blog de cocina Kitchen Julie, que serán las protagonistas de tu cena de Año Nuevo.

Costillas de Puerco Glaseadas – 1:30 hrs (2 porciones)

Ingredientes

500 g de costillas de puerco

60 ml de miel

15 ml de vinagre de sidra de manzana o de vino blanco (puedes usar jugo de limón si no encuentras alguno de los anteriores)

15 ml de aceite vegetal (Julie recomienda el de semilla de girasol)

15 ml de paprika (3 cucharaditas)

10 ml de paprika ahumada (2 cucharaditas)

5 ml de pimienta cayena (1 cucharadita)

2.5 ml de sal de mar (½ cucharadita o al gusto)

5 ml de semillas de cilantro molidas (1 cucharadita)

1 puño de romero (30 g, aproximadamente)

Preparación

Cubre las costillas con las especias (excepto la sal), aceite, vinagre, y miel. Tapa y deja reposar toda la noche en el refrigerador; sin embargo, si cocinas de último minuto, basta con dejar que repose un par de horas antes de cocinar.

Precalienta el horno a 180°C.

Agrega la sal por ambos lados de las costillas y llévalas a una bandeja para hornear. Cube con papel aluminio y cocina durante 40 minutos, dales la vuelta pasados los primeros 20 minutos.

Retira el papel aluminio y glasea las costillas con una cucharada o más de miel. Continúa cocinando hasta que empiecen a caramelizarse, unos 15 minutos.

Glasea de nuevo con más miel y déjalas en el horno durante otros 15 minutos aproximadamente (hasta que la carne se sienta suave al pincharla con un tenedor).

Si los bordes empiezan a quemarse poco después de retirar el papel aluminio, envuélvelas de nuevo en papel aluminio y baja un poco la temperatura.

Sirve con puré de papas, ensalada de col, o la guarnición de tu preferencia.

¡Disfruta!

