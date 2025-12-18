Estamos a pocos días de la esperada víspera de Año Nuevo, por lo que comenzar a planear dónde festejar la llegada de 2025 debe estar ya en la agenda.

Por ello, en Menú te recomendamos algunas terrazas y restaurantes a los que puedes acudir si deseas disfrutar de un momento de celebración acompañado de deliciosa comida. Así podrás ir planeando con tiempo tus reservaciones y el itinerario ideal para recibir al máximo el Año Nuevo 2026.

Celebrar fuera de casa permite disfrutar la noche sin preocupaciones y con una experiencia gastronómica completa. Foto: Freepik

¿A dónde ir para festejar el año nuevo?

Si bien a muchas personas les gusta recibir la llegada del Año Nuevo desde casa, una opción diferente, divertida y sin la preocupación de preparar la cena es salir a festejarlo en algún restaurante o terraza, convirtiendo la ocasión en una experiencia especial.

Por tratarse de una fecha significativa, se recomienda verificar con anticipación si el establecimiento aún cuenta con reservaciones disponibles, así como consultar el menú de la noche, los costos y el número de personas permitidas por mesa, a fin de evitar contratiempos durante las celebraciones de año Nuevo.

Fónico

Ubicación: Salamanca 85, Col. Roma Norte, Ciudad de México, CDMX

Con atención al detalle y un ambiente cálido, Fónico, ubicado en la colonia Condesa, se perfila como un lugar ideal para recibir el Año Nuevo. Especializado en cocina contemporánea de inspiración mexicana, el restaurante incorpora influencias gastronómicas de distintas partes del mundo bajo la dirección del chef Billy Maldonado.

Reconocido como un spot para ocasiones especiales, durante la víspera de Año Nuevo ofrece dos experiencias disponibles con reservación para despedir 2025. La primera se llevará a cabo de 6:00 p.m. a 8:30 p.m., con un costo de $2,200 pesos por persona.

Se trata de una experiencia previa al cierre del año que combina música y un menú que destaca por platillos como infusión de ponche, ensalada navideña, rehilete de pavo, pecho de res adobado y capirotada de nuez, entre otros.

La segunda experiencia es de carácter más formal y se realiza por la noche, a partir de las 9:30 p.m., con un precio de $3,200 pesos por persona. Este menú incluye drinks de bienvenida, postres y, como parte de la celebración, uvas y un brindis especial para recibir el Año Nuevo. Además, el restaurante ofrece menú infantil.

Terraza Cha Cha Cha

Ubicación: Ave. de la República 157, Col. Tabacalera, Ciudad de México, CDMX

Con una vista privilegiada al Monumento a la Revolución, esta terraza combina lo mejor de la gastronomía mexicana con un ambiente elegante de inspiración tropical, ideal para disfrutar cócteles modernos e iniciar los festejos de fin de año.

Terraza Cha Cha Cha, como parte de sus celebraciones de Año Nuevo, ofrece música en vivo y una experiencia especial con un costo de $1,725 pesos por persona, así como menú infantil por $748 pesos.

El menú diseñado para la ocasión destaca por entradas como empanaditas de esquites con escamoles y fetuccini en salsa de huitlacoche; entre los platos fuertes se incluyen romeritos en mole negro y chamorro de cordero braseado, además de una selección de postres.

Además, para quienes deseen celebrar desde días previos, el lugar cuenta con reservaciones para sus Posadas Cha Cha Cha, con un costo de $900 pesos por persona, disponibles del 18 al 23 de diciembre.

Bellini Restaurante Giratorio México

Ubicación: Montecito #38, Piso 45, Torre WTC, Col. Nápoles, Ciudad de México, CDMX

Un clásico cuando se trata de celebraciones sofisticadas con una vista panorámica de la ciudad, el Restaurante Giratorio Bellini ofrece cocina internacional de alto nivel en un ambiente íntimo y exclusivo. La experiencia se complementa con un servicio personalizado y música en vivo por las noches.

Su carta de mar y tierra incluye cortes reconocidos como el New York steak, así como postres exclusivos de la casa. Además, existe la opción de reservar una experiencia romántica que incorpora una botella de vino blanco espumoso Moscato Pinelli de 750 ml o una botella de vino tinto Tocornal Cabernet Sauvignon de 750 ml. Durante las festividades, el restaurante suele ofrecer distintos menús especiales.

Para la celebración de Año Nuevo 2026, Bellini ha preparado una noche de gastronomía gourmet con motivo de su 35 aniversario. El menú contempla ensalada de lechuga con palmito y nuez garapiñada, crema de almendras con queso manchego, New York steak con medallón de langosta al chimichurri balsámico y un postre Selva Negra.

La experiencia incluye una copa de vino espumoso Moscato Pinelli y un kit de celebración. El costo es de $3,900 pesos por persona.

Palmares

Ubicación: Calle Durango #216, Col. Roma Norte, Ciudad de México, CDMX

Una propuesta gastronómica de comida social en el corazón de la Roma, la cual invita a los comensales a vivir una experiencia culinaria divertida e innovadora, basada en la visión del chef Salvador Reyes, quien trabaja con productos frescos y de temporada.

Para la celebración de fin de año, el lugar ofrece una cena especial con un costo desde $1,495 pesos por persona, que incluye música en vivo, DJ after party y el tradicional brindis de Año Nuevo.

El menú destaca por entradas como tortitas de camarón fresco y aguacate relleno de bacalao a la veracruzana. Entre los platos fuertes se encuentran lomo mechado en pipián rojo y pollo orgánico al horno, mientras que los postres incluyen mousse de chocolate y tarta de manzana.

También se cuenta con menú infantil por $580 pesos, que incluye macarrones con queso, pechuga gordon bleu y mousse de chocolate. Además, el restaurante ofrece la opción de celebrar las Posadas Palmares antes de fin de año, con un menú especial de tres tiempos por $1,000 pesos por persona.

Meroma

Ubicación: Colima #150, Col. Roma Norte, Ciudad de México, 06700 CDMX

Con un ambiente agradable, ubicado en una de las calles más bonitas e icónicas de la colonia Roma Norte, este espacio destaca por su propuesta de cocina contemporánea enfocada en productos frescos y locales, preparados de forma creativa y deliciosa. Es especialmente popular por su terraza en el segundo piso.

Para la celebración de fin de año, ofrece una cena privada para grupos, que se lleva a cabo en un espacio exclusivo con capacidad para 18 a 30 invitados. La experiencia incluye la posibilidad de un menú diseñado especialmente por los chefs, elaborado con ingredientes de temporada, técnicas refinadas y el sabor característico de la cocina de Méröma.

El menú contempla un canapé, atún de aleta amarilla de Oaxaca con hoja santa, camarones asados, diezmillo de res guajillo y un sorbete con ganache de chocolate al 80 %. El costo es de $2,700 pesos por persona.

Castizo

Ubicación: Chilpancingo 46, Col. Condesa, Ciudad de México, CDMX

Un espacio ideal para disfrutar de cocina española y mediterránea bajo la dirección del chef Álvaro Crespo, quien presenta platillos de alta calidad con maridajes cuidadosamente seleccionados. Entre las especialidades más apreciadas por los comensales destacan la paella, las croquetas, el arroz negro y el cochinillo confitado.

Con un servicio amable y atento, el restaurante ofrece una cena de fin de año con precios que van de $950 a $2,300 pesos por persona. La experiencia incluye música en vivo, DJ y servicio de menú a la carta, además de cotillón, uvas y vinos espumosos para acompañar la celebración.

Ave María Coyoacán

Ubicación: Jardín Centenario no. 10, Coyoacán, Villa Coyoacán, Ciudad de México, CDMX

Famoso por su ambiente acogedor y familiar, así como por su ubicación al aire libre o en un patio con vista al jardín, este restaurante ofrece cocina mexicana con influencias internacionales, además de opciones italianas y platillos de fusión que resultan atractivos tanto para locales como para visitantes.

Para recibir el Año Nuevo,contará con una cena especial el 31 de diciembre, en un horario de 8:00 de la tarde a 1:00 de la mañana. El costo del boleto es de $2,400 pesos por adulto y $1,200 pesos por niño.

La experiencia incluye una copa de vino tinto L.A. Cetto Cabernet Sauvignon o Petite Sirah, menú de cuatro tiempos, menú infantil, 12 uvas por persona y música en vivo a cargo de mariachi.

El menú contempla platos como carpaccio mixto de róbalo con salmón, ensalada de betabel, crema de espárragos y, como plato fuerte, opciones a elegir entre salmón relleno, costilla de cordero o T-bone a la parrilla.

