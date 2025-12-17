Uno de los momentos que nunca pueden faltar en ninguna cena navideña o celebración de fin de año es el brindis. ¡Y qué mejor que hacerlo de la mano de un delicioso espumoso mexicano!

Hoy en Menú, te compartimos algunos de nuestros espumosos mexicanos favoritos, para que no falten en tus brindis y celebraciones navideñas.

¿Por qué se brinda durante las fiestas?

Los brindis son parte de una tradición con siglos de historia que le preceden. Paul Dickson menciona, en su libro Toasts: Over 1,500 of the Best Toasts, Sentiments, Blessings and Graces, que los hebreos, persas, y egipcios practicaba el ritual del brindis, pero también lo hacían tribus como los hunos y los sajones.

Sin embargo, la tradición como hoy la conocemos, chocando las copas entre sí, no se popularizó sino hasta el siglo XVII en Inglaterra y Europa. Dickson menciona que, no obstante, el origen de esta adición a la tradición no se conoce.

¿Con qué espumosos brindar en Navidad y Año Nuevo?

Para hacer de tus fiestas algo memorable, aquí te dejamos algunos espumosos mexicanos perfectos para tus brindis en estas fiestas decembrinas:

Anónimo

Este espumoso, pinot noir, es de hecho un pet nat de baja intervención proveniente de Aguascalientes. Se elabora con uvas recolectadas a mano y se fermenta a baja temperatura antes de ser embotellado, donde termina su proceso de fermentación.

Vista: turbio con burbujas finas que se disipan rápidamente.

Nariz: aromas frutales y especiados, también se percibe el paso por lías con sus características notas a panadería.

Boca: Refrescante, se percibe la burbuja, acidez presente lo que aumenta la persistencia.

Foto: Vid Mexicana / Mercado de Vinos.

Tóxico

Otro pet nat que no debe faltar en tus brindis. Es elaborado en Baja California, por Casta de Vinos con uva grenache. Se recomienda para acompañar carnes a la parrilla y platos vegetarianos.

Vista: Color rosa media hazy.

Nariz: Intensidad pronunciada, aroma a fresa, frambuesa, cereza, granada, arándano fresco, eneldo, hinojo, masa de pan.

Boca: Seco, acidez alta, alcohol medio, cuerpo medio, intensidad de sabor pronunciada, sabores a cereza roja, fresa, arándano, mouse cremoso con final largo.

Foto: Vid Mexicana / Mercado de Vinos.

Hypatia Brut

Este espumoso, revelación en el Mexico Selection by CMB, tiene una composición de 80% Chenin Blanc y 20% Chardonnay y es elaborado en Valle de Guadalupe. Va de maravilla con pescados y mariscos frescos, lechón al horno, y hasta mole poblano.

Vista: Presenta un hermosos color paja con destellos plateados, una burbuja fina y continua.

Nariz: Fragantes aromas de flores blancas y frutales como manzana y pero con una nota de zacate limón, miel de acacia y bollería, derivados de su prolongada segunda fermentación en botella.

Boca: Elegante bouquet que se confirma en el paladar, acidez firme y fresca con un posgusto prolongado.

Foto: Vid Mexicana / Mercado de Vinos.

Champbrulé Brut

Otro espumosos de Valle de Guadlaupe, de La Cetto, perfecto para amenizar tus reuniones navideñas. Es elaborado con uva Chardonnay y French Colombard. ¡Es ideal para maridar tus postres!

Vista: De color amarillo paja con tonos verdes y un perlaje de burbujas constante, delicado y fino.

Nariz: Aromas de manzana verde, margarita y alcatraz.

Boca: Elegante acidez y frescor de la burbuja.

Foto: Vid Mexicana / Mercado de Vinos.

Flow

Finalmente, este pet nat de Tierra de Peña, elaborado en Querétaro con uva Moscato, es perfecto para brindar en Año Nuevo. Su filosofía de “volver al origen” es la energía que necesitas para iniciar el 2026 con la mejor actitud.

Vista: Amarillo piña, presenta sedimentos por su natural forma de ser y haber sido elaborado, burbuja pequeña, lenta y profusa.

Nariz: Muy frutal con toques tropicales como maracuyá, manzana cocida y piña madura.

Boca: Fresco, de burbuja crocante, cuerpo medio con regusto aromático.

Foto: Vid Mexicana / Mercado de Vinos.

