Para algunos, una bebida para compartir con amigos; para otros, un ritual indispensable para comenzar el día. El café está presente en la vida de muchas personas. Sin embargo, moderar su consumo y, sobre todo, evitarlo cuando se toman ciertos medicamentos, es clave para cuidar la salud.

En Menú te contamos con qué medicamentos deberías pensarlo dos veces antes de tomar una taza de café, a fin de evitar posibles complicaciones posteriores.

El café puede formar parte de la rutina diaria, pero su consumo debe moderarse cuando se toman medicamentos. Foto: Freepik

Leer también Receta de ponche de frutas de Doña Ángela

¿El café afecta el rendimiento de los medicamentos?

El café es una de las bebidas estimulantes más consumidas del mundo, señala el portal Harvard Health Publishing. Gracias a su contenido de cafeína, se ha integrado a la rutina matutina de millones de personas. Sin embargo, aunque no siempre es evidente, su consumo puede afectar el funcionamiento de ciertos medicamentos y suplementos.

Por ejemplo, la fuente explica que cuando, dentro de una rutina habitual, se omite la taza de café y aparecen síntomas como dolor de cabeza por abstinencia a la cafeína, algunas personas recurren a analgésicos como el ibuprofeno u otros antiinflamatorios. En estos casos, la falta de cafeína puede llevar a aumentar la dosis del medicamento para percibir un efecto, lo que no siempre es seguro.

Al respecto, Harvard Health Publishing advierte que el café puede interactuar con numerosos fármacos al modificar la forma en que se absorben, se distribuyen en el organismo, se metaboliza o se eliminan.

Combinar café con algunos tratamientos médicos podría reducir su eficacia o aumentar efectos secundarios. Foto: Freepik

Entre las interacciones más comunes se encuentran las que involucran analgésicos de venta libre, como el acetaminofén, y antiinflamatorios como la aspirina y el ibuprofeno, ya que el café puede aumentar su potencia. En contraste, con otros medicamentos, incluso el café descafeinado puede reducir su absorción al acidificar el contenido del estómago.

Por ello, seguir las indicaciones médicas al momento de tomar cualquier medicamento y evitar la automedicación es la mejor forma de prevenir interacciones que puedan afectar el bienestar y la salud.

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero no siempre es compatible con todos los tratamientos. Foto: Freepik

¿Qué medicamentos no se deben combinar con café?

Medicamentos para la tiroides

Cuando una persona padece hipotiroidismo, explica el portal especializado en salud Health, la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Esto puede provocar aumento de peso, piel seca, dolor articular, caída del cabello y menstruaciones irregulares. Uno de los medicamentos más recetados para tratar esta condición es la levotiroxina.

Sin embargo, señala Harvard Health Publishing que tomar café de manera simultánea con la levotiroxina puede reducir de forma considerable la absorción del medicamento, lo que disminuye su eficacia para controlar los síntomas de la enfermedad.

Antidepresivos

Beber café, especialmente en grandes cantidades, puede afectar la manera en que el organismo procesa los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como la fluvoxamina (Luvox) y el escitalopram (Lexapro), así como los antidepresivos tricíclicos, entre ellos la amitriptilina y la imipramina (Tofranil), menciona Harvard Health Publishing.

Por su parte, el portal University Hospitals indica que otros fármacos como la clomipramina y la imipramina se metabolizan a través de la misma enzima que descompone la cafeína. Esto puede hacer que permanezcan más tiempo en la sangre y, al mismo tiempo, potenciar los efectos de la cafeína, como la inquietud y el nerviosismo.

La cafeína puede modificar la absorción de algunos medicamentos en el organismo. Foto: Freepik

Anticoagulantes

Los anticoagulantes suelen recomendarse a personas con riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos tras una cirugía o que padecen ciertas afecciones cardíacas o sanguíneas, señala el portal EatingWell. Durante estos tratamientos, el consumo de cafeína puede retardar la coagulación, además de aumentar el riesgo de sangrados y la aparición de hematomas.

Medicamentos para el resfriado y las alergias

Muchos medicamentos de venta libre contienen descongestionantes como la pseudoefedrina (Sudafed), un estimulante, explica Harvard Health Publishing. Al combinarse con la cafeína, estos fármacos pueden generar un efecto doble que se traduce en inquietud, nerviosismo e insomnio.

Asimismo, EatingWell recomienda que las personas con diabetes tengan especial precaución al consumir cafeína junto con este tipo de medicamentos, ya que la combinación puede elevar los niveles de azúcar en sangre y la temperatura corporal.

Medicamentos para el asma

Consumir grandes cantidades de café u otras bebidas con cafeína puede aumentar el riesgo de efectos secundarios al tomar medicamentos para tratar el asma, menciona University Hospitals. Estos fármacos tienen como función principal relajar los músculos de las vías respiratorias para facilitar la respiración.

Entre los efectos secundarios de combinar cafeína con estos medicamentos se encuentran el dolor de cabeza, las náuseas, la inquietud y la irritabilidad.

La cafeína actúa como estimulante y puede alterar la respuesta del organismo a ciertos fármacos. Foto: Freepik

Medicamentos para la enfermedad de Alzheimer

En el caso de quienes padecen enfermedad de Alzheimer, se recomienda limitar o evitar la cafeína, ya que puede contrarrestar los efectos de algunos medicamentos recetados para mejorar la capacidad de razonamiento y aliviar otros síntomas de la demencia. Entre ellos se encuentran el donepezilo (Aricept), la rivastigmina (Exelon) y la galantamina, de acuerdo con Harvard Health Publishing.

Medicamentos para la osteoporosis

La cafeína puede reducir la eficacia de los medicamentos utilizados para prevenir la debilidad ósea, como el risedronato (Actonel, Atelvia), el ibandronato y el alendronato (Fosamax). De hecho, las personas con osteoporosis suelen recibir la recomendación de evitar por completo la cafeína, señala Harvard Health Publishing.

Esto se debe a que la cafeína puede dificultar la absorción de vitamina D y calcio, nutrientes esenciales para la fortaleza de los huesos. Entre otros alimentos y bebidas que conviene moderar o evitar, la misma fuente menciona:

Tés negros o verdes

Chocolate

Refrescos de cola

Bebidas energizantes

La orientación médica es clave para un consumo seguro de café durante tratamientos. Fotos: Freepik

Leer también Receta: Cómo hacer la ensalada de manzana para la cena de navidad

Pese a estos informes médicos, siempre es indispensable acudir con un profesional de la salud, ya que cada cuerpo y metabolismo es único. Solo un especialista podrá recetarte medicamentos y/o restringir el consumo de alimentos durante algún tratamiento.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters