Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, la ocasión perfecta para redescubrir tu bebida favorita en distintos espacios de la Ciudad de México.

Hoy en Menú te compartimos siete lugares para festejar como se debe; desde propuestas de especialidad y panadería artesanal hasta rincones creativos donde el café se vive como experiencia sensorial.

Brew Brew Café

Brew Brew, un espacio con desayunos todo el día y una barra de café que además tiene opciones de coctelería. Este proyecto arrancó en la Roma como un espacio donde comer rico pero a la vez un lugar cómodo, y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos para desayunar, brunchear y hacer home office.

En Brew Brew se puede disfrutar de diferentes alternativas de café, desde las bebidas más clásicas como Latte, Cold Brew o Falt White hasta bebidas de creación como la Brewchata, preparada con café y horchata o el Ginger Brew, preparado con café, limón y cerveza de jengibre; así como las opciones de temporada como el Matchapan, preparado con matcha, mazapán y horchata.

Dirección: Orizaba 96, Roma Norte, CDMX

Horario: Lunes a miércoles: 8:00 a 22:00 hrs. Jueves a sábado: 8:00 a 23:00 hrs. Domingo: 8:00 a 17:45 hrs.

IG: @brewbrew.cafe

Mise & Print

Un espacio creativo en la Roma Norte donde el café se acompaña de libros y publicaciones independientes. Su barra ofrece bebidas originales como el salty caramel latte, el matcha berry o el pineapple matcha, todas preparadas con jarabes hechos en casa. Ideal para disfrutar un café distinto en un ambiente lleno de inspiración.

Dirección: Guanajuato 28, Roma Norte, CDMX

Horarios: Lunes a Domingo: 09:00 a 18:00 hrs.

IG: @miseenprint

Elena 147

Ubicado en la Condesa, este café-pastelería es perfecto para los que aman acompañar su café con algo dulce. Aquí, la experiencia se completa con granos seleccionados y técnicas cuidadosas de extracción.

Con una estética sencilla y cálida, este pequeño local ha encontrado la forma de destacar en una colonia llena de propuestas. Ya sea por sus postres y café que reconfortan o su ambiente que invita a quedarse.

Dirección: Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

Horarios: Martes a Sábado: 9:00 a 22:00 hrs. Domingo 9:00 a 20:00 hrs

IG: @elena147_mx

Casa Benell

Conocido por sus desayunos norteños, en Benell el café acompaña a platos abundantes como chilaquiles, croques o su famosa “Bomba”. Es un lugar donde la comunidad se reúne y la taza de café se convierte en parte del ritual matutino.

En Casa Benell, todo comenzó con el pan, y hoy sigue siendo una pieza fundamental. Su panadería ofrece conchas de vainilla, chocolate y matcha, roles de canela, pan de muerto todo el año, brownies y más, todo horneado al día. También encontrarás distintas opciones para disfrutar bebidas con café, como lattes y capuchinos. Cada visita a Casa Benell es una experiencia multisensorial.

La música seleccionada especialmente para el espacio complementa un ambiente diseñado para que te sientas en casa.

Dirección: Av. Yucatán 147, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Horarios: Lunes a Domingo: 7:00-16:00 hrs

IG: @benell___

Motín

Este espacio ha hecho de su barra un referente gracias a la variedad de bebidas que ofrece: desde los clásicos espresso, americano, cappuccino y latte, hasta opciones más frescas y contemporáneas como el cold brew en diferentes versiones (americano, con leche o con tónica), además de matcha latte, chai latte, golden milk o el popular “dirty chai”. Con esta diversidad, Motín logra que cada visitante encuentre la taza ideal para arrancar el día o para tomarse una pausa con sabor especial.

El menú complementa la experiencia con platillos dulces y salados pensados para acompañar el café. Entre sus imperdibles están los hot cakes con ricotta, el pan francés con mascarpone cítrico y frutos rojos, waffles belgas y molletes; así como opciones más sustanciosas que van de huevos benedictinos y chilaquiles a omelettes, bowls y desayunos completos.

Con su estilo casual y contemporáneo, Motín se ha posicionado como un destino obligado para quienes buscan celebrar el Día del Café disfrutando tanto de la bebida como de una cocina versátil y reconfortante.

Dirección: Tabasco #311, Roma Norte, CDMX.

Horarios: Lunes a Domingo de 8:30 a 17:00hrs

IG: @motin_mx

Plumbago

La propuesta más reciente en la Cuauhtémoc: un espacio de diseño único, con arquitectura luminosa y moderna, que se acompaña de un café cuidadosamente seleccionado.

Se trata de una empresa familiar con 29 años de trayectoria dedicada a producir granos de especialidad que no solo garantizan una taza rica y de calidad, sino que también apoyan a la comunidad y al cuidado del medio ambiente en la región. Cada sorbo es un recordatorio de la importancia de los orígenes y del valor de trabajar con proyectos responsables y con identidad.

Plumbago es un espacio vivo para la cultura: en su programación se incluyen stand up, performances, lecturas de poesía, música en vivo (desde acústicos hasta DJ sets y ensambles) y talleres.

Toda la agenda se comparte en su perfil de Instagram, invitando a la comunidad a participar y ser parte de este lugar que busca unir gastronomía, arte y encuentro.

Dirección: Río Nilo 92, Col. Cuauhtémoc, CDMX.

Horarios: Lunes a Viernes: 8:00 a 23:00 hrs, Sábado: 9:00 a 23:00 hrs, Domingo: 9:00 a 20:00 hrs.

IG: @plumbago.jardin

En cualquiera de estos rincones, el café es mucho más que una bebida: es un pretexto para reunirse, conversar y crear momentos memorables. Este Día Internacional del Café, date la oportunidad de descubrir nuevas propuestas y redescubrir tus favoritas en la Ciudad de México.

