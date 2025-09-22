Otoño es la estación favorita de muchos; las lluvias son cada vez menos constantes y es la ocasión ideal para presumir esos cardigans que van de maravilla con la atmosfera de la época.

Sin embargo, algo que tampoco puede faltar es el Pumpkin Spice, es la estrella de los postres y las bebidas otoñales. Y, pensando en los amantes de esta cálida bebida, hoy en Menú te dejamos con una lista de las cafeterías en la CDMX que ya tienen Pumpkin Spice Latte.

Café Vegetal

Conocidos por sus productos 100% veganos, Café Vegetal es una de las cafeterías que ya tienen Pumpkin Spice para disfrutar. Cuentan con dos sucursales, en la Narvarte y Coyoacán, y también tienen pan de muerto vegano relleno para que acompañes tu bebida.

Dirección: Enrique Rébsamen 364, Narvarte Poniente, Benito Juárez, CDMX

Enrique Rébsamen 364, Narvarte Poniente, Benito Juárez, CDMX Horarios: Martes a Domingo 9:00-22:00 hrs.

Martes a Domingo 9:00-22:00 hrs. IG: @cafevegetalmx

Happy Bakery México

Desde la segunda semana de septiembre, Happy Bakery México tiene disponibles dos versiones del Pumpkin Spice Latte: una cliente y una fría. Puedes disfrutarlo como quieras y, desde luego, acompañar con un pan de muerto de la casa. ¡Incluso tienen un pan de muerto relleno de Pumpkin Spice!

Dirección: Parroquia 306, Col del Valle Sur, Benito Juárez, CDMX

Parroquia 306, Col del Valle Sur, Benito Juárez, CDMX Horarios: Lunes a Viernes 8:00-21:00 hrs., Sábado 8:30-21:00 hrs., Domingo 9:00-20:00 hrs.

Lunes a Viernes 8:00-21:00 hrs., Sábado 8:30-21:00 hrs., Domingo 9:00-20:00 hrs. IG: @happybakerymexico

Leer también: Receta: Cómo preparar gorditas en casa

Artemiga Café

Desde luego, Artemiga Café no decepciona y presenta su menú de temporada "Altares de Otoño" en el que destacan los roles de canela, el pan de muerto, y el preciado Pumpkin Spice Latte. Puedes pedir tu bebida sola o combinar con alguno de los bizcochos de temporada para disfrutar de todo el sabor otoñal.

Dirección: Cuentan con varias sucursales en la CDMX

Cuentan con varias sucursales en la CDMX IG: @artemiga_cafe

Salem's Witch Coffee

Y el favorito de todas las brujas tampoco se podía quedar atrás. En Salem's Witch Coffee también hay Pumpkin Spice Latte, y viene acompañado del ya emblemático pastel de calabaza de la casa que no falta en la temporada otoñal. Puedes disfrutar de tu bebida sola o con un extra de calabaza con el pastel. Además, es el lugar perfecto para iniciar el otoño.

Dirección: Diag. San Antonio 1747, Narvarte Poniente, Benito Juárez, CDMX

Diag. San Antonio 1747, Narvarte Poniente, Benito Juárez, CDMX Horarios: Lunes a Sábado 9:30-22:00 hrs., Domingo 9:30-21:30 hrs.

Lunes a Sábado 9:30-22:00 hrs., Domingo 9:30-21:30 hrs. IG: @salemwitchcoffeeoficial

Leer también: Cómo hacer chilaquiles rellenos con la receta de Doña Ángela

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters