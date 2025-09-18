Día de muertos está cada vez más cerca y, aunque no es 2 de noviembre, algunas panaderías de la Ciudad de México, ya están ofreciendo el tradicional pan de muerto.

En Menú, te contamos de algunos lugares en la capital donde se encuentra ya a la venta el pan de muerto.

Rulce Panadería

Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: cortesía Rulce Panadería

El proyecto de los chefs Cecilia España y Raúl Mondragón, tendrá 5 versiones de pan de muerto, disponibles del 18 de septiembre al 8 de noviembre o hasta agotar existencias.

Tradicional: sabores clásicos, mantequilla, agua de azahar, cubierto con azúcar.

Chocolate con ajonjolí caramelizado: chocolate semiamargo con ajonjolí caramelizado en vez de azúcar.

Relleno de crema de queso y mermelada de mandarina

Relleno de crema de café

Relleno de crema de avellana y cubierto de chocolate

IG: @rulce_panaderia

Dirección: Coahuila 13, Roma Norte, Cuauhtémoc.

María Fortunata

Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: María Fortunata / Instagram

De los panes más esponjosos de la capital, esta panadería también presenta 6 versiones del pan de muerto:

Tradicional cítrico y mantequilla

Pecan pay con chocolate semi amargo

Rompope de nuez y tejocote

Pay de limón con chocolate blanco

Mazapán de naranja

Chai con cajeta

IG: @mafortunata

Dirección: Torres Adalid 1212, Narvarte Poniente, Benito Juárez.

Panadería Rosetta

Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: Panaderí Rosetta / Instagram

Esta panadería de una de las mejores chefs de México y el mundo, Elena Reygadas, presenta sus panes de muerto clásicos:

Tradicional

Cubierto de cenizas de totomoxtle

Amaranto tostado

IG: @panaderiarosetta

Dirección: Colima 179 y Puebla 242, Roma Norte, Cuauhtémoc.

Fougasse

Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: Fougasse / Instagram

Estas panaderías presentan un menú de temporada que va más allá de los panes de muerto, sino que incluye bebidas otoñales y alimentos salados. De pan de muerto tienen:

Pan de muerto tradicional

Pan de muerto de pistache

Pan de muerto de lotus

Otros de los platillos, panes y bebidas que tienen durante otoño son:

Concha con nata

Grilled cheese poblano

Chai mexicano

Café de olla

Pumpkin spice

IG: @fougasse.mx

Sucursales en: Prado Norte, Polanco, Grand Pedregal, Interlomas, Coyoacán, Satélite.

Maricú Cocina Dulce

Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: Maricú / Instagram

Esta panadería tiene lo mejor de los sabores tradicionales del pan de muerto, mezclados con tenencias actuales en redes sociales. Esta temporada presenta 6 panes diferentes:

Natural

S'more

Chocolate Dubai

Crema de Vainilla

Dulce de Leche.

IG: @maricucocinadulce

Pedidos: 55 3569 5332

