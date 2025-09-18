Más Información

Día de muertos está cada vez más cerca y, aunque no es 2 de noviembre, algunas panaderías de la Ciudad de México, ya están ofreciendo el tradicional pan de muerto.

En , te contamos de algunos lugares en la capital donde se encuentra ya a la venta el pan de muerto.

Rulce Panadería

Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: cortesía Rulce Panadería
Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: cortesía Rulce Panadería

El proyecto de los chefs Cecilia España y Raúl Mondragón, tendrá 5 versiones de pan de muerto, disponibles del 18 de septiembre al 8 de noviembre o hasta agotar existencias.

  • Tradicional: sabores clásicos, mantequilla, agua de azahar, cubierto con azúcar.
  • Chocolate con ajonjolí caramelizado: chocolate semiamargo con ajonjolí caramelizado en vez de azúcar.
  • Relleno de crema de queso y mermelada de mandarina
  • Relleno de crema de café
  • Relleno de crema de avellana y cubierto de chocolate

IG: @rulce_panaderia

Dirección: Coahuila 13, Roma Norte, Cuauhtémoc.

María Fortunata

Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: María Fortunata / Instagram
Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: María Fortunata / Instagram

De los panes más esponjosos de la capital, esta panadería también presenta 6 versiones del pan de muerto:

  • Tradicional cítrico y mantequilla
  • Pecan pay con chocolate semi amargo
  • Rompope de nuez y tejocote
  • Pay de limón con chocolate blanco
  • Mazapán de naranja
  • Chai con cajeta

IG: @mafortunata

Dirección: Torres Adalid 1212, Narvarte Poniente, Benito Juárez.

Panadería Rosetta

Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: Panaderí Rosetta / Instagram
Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: Panaderí Rosetta / Instagram

Esta panadería de una de las mejores chefs de México y el mundo, Elena Reygadas, presenta sus panes de muerto clásicos:

  • Tradicional
  • Cubierto de cenizas de totomoxtle
  • Amaranto tostado

IG: @panaderiarosetta

Dirección: Colima 179 y Puebla 242, Roma Norte, Cuauhtémoc.

Fougasse

Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: Fougasse / Instagram
Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: Fougasse / Instagram

Estas panaderías presentan un menú de temporada que va más allá de los panes de muerto, sino que incluye bebidas otoñales y alimentos salados. De pan de muerto tienen:

  • Pan de muerto tradicional
  • Pan de muerto de pistache
  • Pan de muerto de lotus

Otros de los platillos, panes y bebidas que tienen durante otoño son:

  • Concha con nata
  • Grilled cheese poblano
  • Chai mexicano
  • Café de olla
  • Pumpkin spice

IG: @fougasse.mx

Sucursales en: Prado Norte, Polanco, Grand Pedregal, Interlomas, Coyoacán, Satélite.

Maricú Cocina Dulce

Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: Maricú / Instagram
Panaderías de CDMX que ya tienen pan de muerto. Foto: Maricú / Instagram

Esta panadería tiene lo mejor de los sabores tradicionales del pan de muerto, mezclados con tenencias actuales en redes sociales. Esta temporada presenta 6 panes diferentes:

  • Natural
  • S'more
  • Chocolate Dubai
  • Crema de Vainilla
  • Dulce de Leche.

IG: @maricucocinadulce

Pedidos: 55 3569 5332

