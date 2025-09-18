Más Información
Día de muertos está cada vez más cerca y, aunque no es 2 de noviembre, algunas panaderías de la Ciudad de México, ya están ofreciendo el tradicional pan de muerto.
En Menú, te contamos de algunos lugares en la capital donde se encuentra ya a la venta el pan de muerto.
Leer también: Cuánto dura el pan de los pambazos
Rulce Panadería
El proyecto de los chefs Cecilia España y Raúl Mondragón, tendrá 5 versiones de pan de muerto, disponibles del 18 de septiembre al 8 de noviembre o hasta agotar existencias.
- Tradicional: sabores clásicos, mantequilla, agua de azahar, cubierto con azúcar.
- Chocolate con ajonjolí caramelizado: chocolate semiamargo con ajonjolí caramelizado en vez de azúcar.
- Relleno de crema de queso y mermelada de mandarina
- Relleno de crema de café
- Relleno de crema de avellana y cubierto de chocolate
IG: @rulce_panaderia
Dirección: Coahuila 13, Roma Norte, Cuauhtémoc.
María Fortunata
De los panes más esponjosos de la capital, esta panadería también presenta 6 versiones del pan de muerto:
- Tradicional cítrico y mantequilla
- Pecan pay con chocolate semi amargo
- Rompope de nuez y tejocote
- Pay de limón con chocolate blanco
- Mazapán de naranja
- Chai con cajeta
IG: @mafortunata
Dirección: Torres Adalid 1212, Narvarte Poniente, Benito Juárez.
Panadería Rosetta
Esta panadería de una de las mejores chefs de México y el mundo, Elena Reygadas, presenta sus panes de muerto clásicos:
- Tradicional
- Cubierto de cenizas de totomoxtle
- Amaranto tostado
IG: @panaderiarosetta
Dirección: Colima 179 y Puebla 242, Roma Norte, Cuauhtémoc.
Fougasse
Estas panaderías presentan un menú de temporada que va más allá de los panes de muerto, sino que incluye bebidas otoñales y alimentos salados. De pan de muerto tienen:
- Pan de muerto tradicional
- Pan de muerto de pistache
- Pan de muerto de lotus
Otros de los platillos, panes y bebidas que tienen durante otoño son:
- Concha con nata
- Grilled cheese poblano
- Chai mexicano
- Café de olla
- Pumpkin spice
IG: @fougasse.mx
Sucursales en: Prado Norte, Polanco, Grand Pedregal, Interlomas, Coyoacán, Satélite.
Maricú Cocina Dulce
Esta panadería tiene lo mejor de los sabores tradicionales del pan de muerto, mezclados con tenencias actuales en redes sociales. Esta temporada presenta 6 panes diferentes:
- Natural
- S'more
- Chocolate Dubai
- Crema de Vainilla
- Crema de Vainilla
- Dulce de Leche.
IG: @maricucocinadulce
Pedidos: 55 3569 5332
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters