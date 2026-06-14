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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que cuatro personas perdieron la vida y dos menores de edad resultaron lesionadas tras una agresión con disparos en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco.
En una tarjeta informativa, refirió que se reportó una persona lesionada en una vivienda en la calle Doctor Licéaga, en la colonia Pueblo Santa María Maninalco, por lo que los oficiales en campo acudieron al sitio.
Explicó que en el lugar se encontraron a dos mujeres jóvenes que presentaban manchas de sangre, quienes solicitaron el apoyo debido que al interior de su casa estaban sus familiares lesionados.
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Ante la llegada de paramédicos de Protección Civil (PC) y de la Cruz Roja Mexicana, se diagnosticaron a las adolescentes con heridas por proyectil de arma de fuego y se trasladaron a un hospital infantil para su pronta atención médica.
Aunado a ello, la SSC refirió que se encontraron a dos hombres de 39 y 13 años, así como a dos mujeres de 35 y 26 años, pero sin signos vitales tras heridas de bala.
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Por lo tanto, se acordonó la zona y se dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes. Además, la Secretaría subrayó que en el domicilio se hallaron dosis de aparente droga, lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público.
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En tanto, dijo que se realiza el análisis de las cámaras para el seguimiento de los probables responsables, quienes viajaban a bordo de tres motocicletas y al llegar al sitio realizaron las detonaciones de manera directa en contra de las personas para luego darse a la fuga, según las primeras indagatorias.
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