Para comer en Puebla, nada como un lugar que honre la cocina tradicional mexicana, pero que tenga muchas más opciones además del mole poblano.

Hace poco, en Menú, te compartimos los detalles de uno de los mejores lugares para brunchear en Angelópolis; en esta ocasión, te hablamos de un restaurante increíble para cenar en la misma zona. ¿El secreto? ¡Se trata del mismo lugar!

¿Brunch y cena en el mismo lugar?

¡Así es! Pero aquí, no se trata simplemente de un cambio de menú, sino de una transformación total. A partir del mediodía, y hasta las 13:00 hrs., Panal y Miel se convierte lentamente en Ketzaly.

Poco a poco, conforme las comensales van dejando el lugar, las mesas son reemplazadas, la iluminación cambia, y hasta la vajilla moderna de cerámica es guardada para abrir paso a una vajilla de talavera.

Tostada de salmón ahumado. Foto: Cortesía.

Ese espacio perfecto para un desayuno con las amigas cambia de piel y presenta como uno de los mejores lugares para disfrutar de una cena tan tradicional como sofisticada. ¡Y nosotros te contamos los detalles!

¿Qué es Ketzaly?

A diferencia de Panal y Miel, que es un espacio pensado para las mujeres, Ketzaly es una propuesta que busca complacer a todos.

El Chef Omar Méndez menciona que desde el principio quería hacer algo para que la gente regresara, y en su intento de llegar a más paladares, vino a su mente hacer este combo 2 en 1 que definitivamente te hará regresar.

Pero el cambio de mesas y vajilla no es lo único que diferencia a Ketzaly de Panal y Miel. Mientras que el segundo apuesta por algo moderno y contemporáneo con algunos toques tradicionales, el primero hace todo lo contrario.

Tamalito bañado en mole. Foto: Cortesía.

Ketzaly es un lugar que abraza la tradición y la eleva con algunos toques modernos que hacen que los platillos sean aún más llamativos.

¿Qué comer en Ketzaly?

En lo que respecta a la propuesta gastronómica de Ketzaly, su menú se caracteriza por platillos tradicionales con un pequeño twist. La mejor parte es que no se limita a un solo tipo de cocina, pues, entre sus entradas, encuentras desde tostadas de salmón ahumado hasta sopes de cantina.

Además, cuando el Chef Omar Méndez llegó a Puebla trabajaba en un restaurante cuya especialidad era la carne, y eso también es evidente en el menú de Ketzaly pues las carnes también se hacen presentes aquí.

Los tacos, particularmente, son una parte importante e imperdible del menú. Pero los cortes de carne para nada te van a decepcionar si eres de los que disfrutan un buen rib eye o tomahawk.

Enchiladas de oro negro. Foto: Cortesía.

Desde luego, también se ofrece salmón a la talla, pulpo al carbón, y cosas más sencillas como el filete de res. Sin embargo, de tener la oportunidad, se recomienda ampliamente probar sus "Enchiladas de oro negro", rellenas de cranitas y bañadas con mole negro.

Claro que los "Chiles rellenos de la abuela" también son todo un imperdible. Lo que más abunda aquí es sabor y amor por la cocina, así como el respeto a la tradición que precede a estos platillos.

¿Qué hace especial a Ketzaly?

Además de su clara pasión por la cocina, el Chef Omar Méndez se enorgullece de hacer de sus restaurantes lugares accesibles en los que la calidad premium de los platos no se traduce en precios extremadamente elevados.

La mayor parte de sus ingredientes se obtienen directamente de la central de abastos más cercana; de modo que no solo se garantiza la frescura de estos, sino que también se apoya el comercio local.

Pero esto no se limita solo a los ingredientes, pues la icónica vajilla de talavera del lugar es de un taller local especializado en talavera de autor. De hecho, para esta temporada de chiles en nogada, Talateca elaboró una cúpula especial inspirada en la historia de la china poblana para la presentación de chiles en nogada de Ketzaly.

Cúpula de Talateca para el restaurante Ketzaly. Foto: Cortesía.

Y, pese a que la temporada de chiles en nogada está llegando a su fin, esta cúpula es usada para la presentación de otros platillos que se sirven durante la cena.

Verdaderamente, Ketzaly es una parada imperdible para cenar en Angelópolis. ¿Ya lo conocías?

Ketzaly

Dirección : Torre Inxignia en Boulevard Atlixcayotl 2210, Piso 2, Angelópolis, Puebla.

: Torre Inxignia en Boulevard Atlixcayotl 2210, Piso 2, Angelópolis, Puebla. Horarios: Domingo, Martes y Miércoles 14:00 a 19:00 hrs., y de Jueves a Sábado 14:00 a 1:30 hrs.

Domingo, Martes y Miércoles 14:00 a 19:00 hrs., y de Jueves a Sábado 14:00 a 1:30 hrs. IG: @ketzalyrestaurante

@ketzalyrestaurante Precio: Desde $800 por persona

