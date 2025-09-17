Para los planes de chicas, nada como un brunchecito acompañado de mimosas y chismecito, ¡y qué mejor cuando el lugar matches the vibe!

Hoy en Menú te contamos todo sobre el lugar más girly de Angelópolis, donde además de pasarla bien vas a comer delicioso con sus platillos super monchosos e instagrameables.

¿Qué es Panal y Miel?

Este lugar de brunchear en Angelópolis surge de la imaginación del Chef Omar Méndez tras observar cómo, en sus palabras, "las mujeres no tenían un lugar para reunirse y sentirse seguras".

Fue esta preocupación, respuesta a una necesidad real, la que llevó al Chef a construir un centro de reunión dirigido a un público femenino, que para nada ignora la parte gastronómica.

La filosofía es simple: hay que pasarla bien y comer rico. La atmósfera despreocupada y cozy invita a la mujer moderna a hacer una parada obligatoria en Panal y Miel para conocer su propuesta, incluso si ello implica hacer 40 minutos de fila. La comida y las mimosas hacen que valga la pena la espera.

La decoración del lugar es una parte importante del concepto. Las bugambilias, flores favoritas del Chef, cubren el techo dándole un toque de lo más mexicano, sin pasar por alto las vibes girly y pinky que tanto encantan a su público.

Desde que abre sus puertas, no hay un solo momento en el que Panal y Miel se quede vacío, o una mesa sin una "bolsa de mimosas".

La energía del lugar se siente como ninguna otra. La playlist, conformada por los mejores hits de la década y el momento, evoca una nostalgia que incita a recordar y compartir historias con las amigas.

Entre risas y torres de Aperol, el lugar cobra vida desde la barra hasta la terraza. Si eliges sentarte afuera, la vista de Angelópolis para nada decepciona; es uno de los increíbles plus que vas a encontrar en Panal y Miel.

Lo mejor que puedes hacer aquí es pedir al centro, pues sus porciones generosas son ideales para compartir y probar varios platillos. Verdaderamente, uno de los mejores lugares para un plan de chicas.

Claro que el público masculino tampoco es ignorado, pues no se trata de un espacio excluyente, pero es claro quién es el público base de este lugar para brunchear en Angelópolis.

¿Qué comer en Panal y Miel?

El menú es bastante sencillo, pero el toque especial del Chef Omar Méndez lo eleva como no tienes idea. Las porciones son generosas, sí, pero todo tiene tanto sabor que sentirás que no es suficiente.

La comida no solo es monchosa, también es vistosa y de lo más instagrameable. La mejor parte es que tienen opciones tanto dulces como saladas, incluso uno que otro platillo fit y saludable para los que cuidan la dieta.

Para empezar, el bowl de frutos (con kiwi, papaya, melón, pitahaya, chocolate, polvo de oro, y queso cottage) es perfecto para "picar" mientras hojeas el resto del menú antes de pedir algo más sustancioso.

El omelette de claras, relleno de espinaca, servido con quesos y una menestra de hongos, es la mejor opción si quieres apostar por algo seguro. Sin embargo, si estás en el mood de experimentar sin arriesgarte tanto, el pan francés de matcha es todo un must.

Para las opciones saladas, se recomienda ampliamente pedir algo de su sección de "platillos favoritos". El croissant de short rib con mozzarella es perfecto si quieres algo un poco diferente pero con mucho sabor. Además de monchoso, es super llenador.

Y claro que no podemos dejar de recomendar sus chilaquiles poblanos, servidos con auténtico mole poblano, ¡Te van a encantar!

Ahora que ya conoces este lugar para brunchear en Angelópolis, ¿vas a dejar pasar la oportunidad de disfrutar de un desayuno super girly con tus amigas? (Además, te espera una sorpresa en la segunda parte.)

Panal y Miel

Dirección: Boulevard Atlixcayotl 2210, Piso 2, Angelópolis, Puebla

Boulevard Atlixcayotl 2210, Piso 2, Angelópolis, Puebla Horario: Lunes a Viernes 8:30 a 13:30 hrs

Lunes a Viernes 8:30 a 13:30 hrs IG: @panalymielrestaurante

@panalymielrestaurante Precio: Desde $500 por persona

